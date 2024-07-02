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Сакские гребцы-«академики» на первенстве ЮФО в Ростове-на-Дону завоевали 7 медалей
фото предоставлено Вадимом Бучеловским

Сакские гребцы-«академики» на первенстве ЮФО в Ростове-на-Дону завоевали 7 медалей

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:06 02.07.2024

В Ростове-на-Дону 28-30 июня прошло первенство Южного федерального округа по академической гребле среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет.

Крымские гребцы (ребята из Сак и Сакского района) завоевали на этих соревнованиях 7 медалей – 1 золотую, 2 серебряных и 4 бронзовых. Антон Соколов и Александр Вилл стали победителями первенства в заездах «двоек» среди юношей до 17 лет. Еще одна крымская «двойка», Михаил Смаль и Глеб Чувашов, взяла «серебро» в соревнованиях юношей до 19 лет. Также «серебро» у наших девушек до 15 лет в заездах «четверок» с рулевым – Ольги Агеевой, Анны Чернавцевой, Полины Сердюковой, Катерины Каплей и рулевого Никиты Пикалова, — сообщает «Крымский спорт»

Третьими в своих заездах были крымские «четверки» юношей до 15 лет (Иван Рычко, Илья Шендрик, Вячеслав Ивненко и Роман Кожаков), до 17 лет (Михаил Момот, Искендер Акмуллаев, Мустафа Акмуллаев и Богдан Белокопытов) и до 19 лет (Михаил Смаль, Глеб Чувашов, Антон Соколов и Александр Вилл), а также Вячеслав Ивненко в заездах «одиночек» среди юношей до 15 лет.

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Сакские гребцы тренируются под руководством Вадима Бучеловского, Алексея Рычко и Амета Абсиметова.

источник: «Крымский спорт»

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