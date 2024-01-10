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Сакские оперативники раскрыли дистанционное мошенничество

Сакские оперативники раскрыли дистанционное мошенничество

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:21 10.01.2024

В полицию обратилась 39-летняя жительница Сакского района, которая стала жертвой дистанционного мошенничества. Женщина рассказала, что на сайте она нашла объявление о продаже детской коляски и, после разговора с продавцом, перевела на указанный банковский счет 90 тысяч рублей. Со слов потерпевшей, когда деньги с ее счета списались, продавец решила отменить сделку, однако деньги так и не вернула.

Предпринятые меры розыска позволили оперативникам установить личность подозреваемой — 28-летней молодой женщины из Московской области. Оперативники выехали в служебную командировку и по месту жительства злоумышленницы провели обыск. Женщина свою вину признала и в содеянном раскаялась. Полицейским злоумышленница рассказала, что полученные обманным путем деньги потратила на личные нужды, — сообщили в МВД по РК.

Следователем МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ранее не судимой гражданке может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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