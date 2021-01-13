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Сакский районный ветеринар подозревается в получении взятки в крупном размере
Фото: Следком

Сакский районный ветеринар подозревается в получении взятки в крупном размере

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:08 13.01.2021

По информации Следкома, возбуждено уголовное дело в отношении директора ГБУ «Сакский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр». Он подозревается в получении взятки должностным лицом в крупном размере (п. «в», ч.5 ст. 290 УК РФ).

Следственным отделом по городу Саки установлено, что директор районного ветеринарного центра получил взятку в сумме свыше 150 тысяч за бездействие в пользу индивидуальных предпринимателей. Незаконное вознаграждение предназначалось за покровительство деятельности коммерсантов, которые продавали пищевую продукцию, мясо и субпродукты с нарушением ветеринарных правил и оформления таковых документов, — сообщили в Следственном комитете.

После получения взятки (150 тыс. рублей) директор районного ветцентра был задержан оперативными сотрудниками УФСБ.

В настоящее время следователями следственного отдела по городу Саки проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установления обстоятельств совершенного преступления. Следствие готовится в ближайшее время предъявить подозреваемому обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Сакский районный ветеринар подозревается в получении взятки в крупном размере

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