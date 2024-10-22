Сакский район получит 28 млн рублей на асфальтирование дорог, ведущих к пляжам

Сергей Аксёнов обратил особое внимание на то, что от граждан продолжает поступать большое количество обращений по различным проблемным вопросам. В день на имя и на личные страницы Главы Республики Крым в социальных сетях может приходить порядка 200 заявлений.

К сожалению, в своей работе должностные лица до сих пор периодически допускают формальные отписки в ответ на жалобы, что неприемлемо. В течение месяца уровень отработки обращений необходимо поднять, постараться максимально повысить эффективность обратной связи. Для этого сейчас полностью перестраиваем систему коммуникации с гражданами, – подчеркивает Глава республики.

В ходе поездки Сергей Аксёнов напомнил, что в течение месяца ГУП РК «Крымэнерго» планирует заменить в Сакском районе оборудование шести трансформаторных подстанций. При этом четыре объекта уже обновлены.

Еще две подстанции будут модернизированы в ближайшее время, что поможет решить вопрос, связанный со скачками напряжения в районе, – сказал Глава республики.

Глава Крыма отметил, что в муниципальном образовании продолжается монтаж уличного освещения, и поручил подсчитать количество улиц без опор освещения, чтобы впоследствии включить их в работу.

Также Сергей Аксёнов проинформировал, что муниципальному образованию будут выделены средства на ремонт дорог, ведущих к пляжам.

Район получит на асфальтирование 28 млн рублей. Работы необходимо успеть завершить к началу следующего туристического сезона, – акцентировал Глава республики.

Среди прочего, Сергей Аксёнов сообщил о принятом решении отремонтировать до конца текущего года кровлю и потолок Митяевского дома культуры. По словам главы администрации Сакского района Владислава Хаджиева, соответствующие расчеты уже произведены, к работам стоимостью порядка 11,2 млн рублей планируется приступить в скором времени.

В селе Наташино Глава Крыма заострил внимание на том, что местные жители вынуждены ездить в соседнее поселение, чтобы сдать медицинские анализы. В сельском фельдшерско-акушерском пункте трудятся две медсестры, вместе с тем отсутствует аптечный пункт. Сергей Аксёнов поручил заместителю Председателя Совета министров РК – министру труда и социальной защиты РК Елене Романовской проконтролировать организацию работы мобильной лаборатории в Наташино, а также начать реализацию лекарственных препаратов или в ФАПе, или используя выездную аптеку.

Отмечается, что в Наташинском сельском клубе заменены стеклопакеты и отремонтирована входная группа, однако необходимо привести в порядок кровлю и организовать отопление. Глава республики сделал соответствующие распоряжения. Затем Сергей Аксёнов осмотрел МБОУ «Наташинская средняя школа».

В ходе общения с сельчанами Глава Крыма пообещал до 15 ноября установить детскую площадку. В этот же срок администрация муниципалитета должна будет решить вопрос нехватки общественного транспорта. Кроме того, граждане пожаловались на неудовлетворительное состояние дорог. Сергей Аксёнов сообщил, что в первом квартале 2025 года в селе будет отремонтирована улица Крымская, а на остановке будет сделана подсыпка.

В селе Веселовка требуется привести в порядок улицу Кирова. Глава Крыма проинформировал о планах провести работы также до конца первого квартала следующего года. Помимо этого, Сергей Аксёнов посетил местный ФАП и МБОУ «Веселовская средняя школа имени Амет-Хана Султана». В столовой образовательного учреждения будет обновлена система вытяжной вентиляции.

В рамках национального проекта «Культура» проводится капитальный ремонт Веселовского дома культуры. Глава Крыма отметил необходимость отремонтировать территорию перед учреждением, наладить в здании систему отопления и сделать проводку, обеспечить ДК мебелью и сценическими костюмами. Сергей Аксёнов поставил задачу перед администрацией района произвести требующиеся расчеты.

МБОУ «Воробьевская средняя школа» тоже необходима вытяжная вентиляция в столовой. В доме культуры села Воробьево, в здании которого функционирует и библиотека, требуется оборудовать санузел и решить вопрос с отоплением. Сергей Аксёнов пообещал изыскать средства на эти цели, а также обеспечить учреждение инвентарем.

В селе Колоски Глава республики высоко оценил качество дороги, отремонтированной по технологии с применением битумной эмульсии.

В ходе осмотра дома культуры в селе Ромашкино Сергей Аксёнов поручил администрации Сакского района подготовить в недельный срок предложения по капитальному ремонту здания и организовать отопление кондиционерами в кабинетах. Помимо этого, жители Колосков обратились с просьбой наладить график движения общественного транспорта.

Отдельно Сергей Аксёнов сообщил, что по итогам недавней рабочей встречи с главой администрации Бахчисарайского района Анжеликой Ястребовой принято решение выделить деньги на ремонт улицы Заречной в селе Тенистом. На эти цели в этом году будут направлены сэкономленные ГУП РК «Крымавтодор» средства в объеме 46 млн рублей. Контракт общей стоимостью 80 млн рублей будет заключен в ближайшее время, а окончание работ ожидается в первом квартале 2025 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым