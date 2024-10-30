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Сакский районный суд и оштрафовал, и выдворил за пределы страны иностранца
фото: пресс-служба Сакского районного суда РК

Сакский районный суд и оштрафовал, и выдворил за пределы страны иностранца

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 13:32 30.10.2024

29 октября 2024 года Сакским районным судом Республики Крым рассмотрены материалы дела в отношении 52 летнего гражданина Республики Таджикистан, который нарушил режим пребывания в Российской Федерации, совершив административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

В судебном заседании мужчина не отрицал факт нарушения режима пребывания и совершения им административного правонарушения, пояснив, что территорию Российской Федерации в установленный срок он не покинул ввиду отсутствия денежных средств.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд пришёл к выводу о виновности иностранца в совершении административного правонарушения, так как отсутствие денежных средств не является основанием для невыполнения установленной Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» обязанности выехать из Российской Федерации по истечении срока временного пребывания. Также суд учёл длительный период времени незаконного проживания в Российской Федерации привлекаемого гражданина, отсутствие у него источника дохода, наличие приводов в полицию, непринятие надлежащих мер к устранению сложившейся ситуации и легализации своего пребывания на территории Российской Федерации, что свидетельствует о явном игнорировании им установленного в Российской Федерации правопорядка.

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Постановлением Сакского районного суда Республики Крым гражданин Республики Таджикистан признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения.

Постановление не вступило в законную силу.

источник: пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым

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