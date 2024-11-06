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Сакский районный суд приговорил к реальному сроку водителя-рецидивиста — за вождение в нетрезвом виде

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 20:25 06.11.2024

6 ноября 2024 года Сакский районный суд Республики Крым приговорил 34-летнего жителя Сакского района к лишению свободы за неоднократное вождение в нетрезвом виде.

Судом установлены обстоятельства преступления. Мужчина, ранее осуждённый за нетрезвое вождение, вновь сел за руль мопеда в нетрезвом состоянии и был задержан сотрудником ГИБДД. По результатам освидетельствования на месте задержания у мужчины было установлено состояние алкогольного опьянения. В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд учёл характер и степень общественной опасности преступления, совершенного подсудимым через незначительный период времени после его осуждения за аналогичное правонарушение. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Рецидивист  лишён прав управлять транспортными средствами сроком на 5 лет. Мопед, на котором было совершено преступление, конфискован в собственность государства, — сообщили в пресс-службе суда. 

Приговор в законную силу не вступил.

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источник: пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым

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