Сакский районный суд вынес приговор братьям-мошенникам

Сакский районный суд Республики Крым вынес обвинительный приговор по уголовному делу двум родным братьям, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ — покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

В ходе судебного следствия установлены обстоятельства преступления. В апреле 2024 года обвиняемые братья совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью личного обогащения приняли решение совершить хищение денежных средств в особо крупном размере. За денежное вознаграждение в размере 8 миллионов рублей братья обещали своему родственнику, в отношении которого ранее возбуждено уголовное дело и в ходе его расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оказать содействие в принятии решения об изменении избранной меры пресечения на более мягкую, а также о назначении наказания, не связанного с лишением свободы, убедив родственника в том, что имеют обширные связи среди высокопоставленных должностных лиц в органах прокуратуры, судейского корпуса Республики Крым и ФСБ России. В действительности же свои обязательства сообщники выполнять не собирались, а денежные средства на общую сумму 8 миллионов рублей намеревались совместно похитить, — озвучили детали дела в пресс-службе суда.

Действия участников преступной группы были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю на этапе передачи части суммы в 1 миллион рублей. Братья были задержаны в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» по изобличению преступной деятельности группы лиц, в котором добровольно участвовал потерпевший.

За совершение покушения на тяжкое преступление суд признал обвиняемых виновными и назначил им наказание в виде 3,5 и 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

источник: пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым

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