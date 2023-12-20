Салют в честь дня рождения обернулся крупным штрафом. Случай в Керчи

Полиция Керчи привлекла к административной ответственности гражданку, нарушившую запрет на использование пиротехники.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили информацию о том, что на одной из улиц города неизвестные использовали пиротехнические изделия по типу «Салют». Фейерверк был виден и слышен за несколько кварталов и напугал жителей соседних улиц. В ходе проведенных проверочных мероприятий полицейскими была установлена 52-летняя местная жительница, которая решила запустить салют вместе с гостями на территории общего двора в день своего рождения, — сообщили в МВД по РК.

Подчеркивается, что своими действиями гражданка нарушила положения указа Главы РК, устанавливающего запрет на использование пиротехники.

В отношении правонарушительницы сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей.

Напомним, согласно Указу Главы Республики Крым от 09.09.2022 г. № 214-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 24.02.2022 г. № 32-У», на всей территории Республики Крым введен запрет на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий, за исключением пиротехнических изделий, соответствующих 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня).

РЕЗОННЫЙ ВОПРОС: Не проще ли тогда запретить продажу «новогодней пиротехники». Сейчас в таких лавках очереди выстраиваются. Все-таки праздники, привычки, да и продажа – свободная… ОТВЕТ: Нет, не проще. Проще запретить использование пиротехники. Это – в компетенции региональных властей. А вот с продажей – для вмешательства в вопросы свободы предпринимательства нужен уровень выше, вплоть до изменений в федеральных законах. На это законодатели и вся вертикаль государственной власти вряд ли пойдут. Бизнес — «священная корова». Тогда резонен ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС: Неужели не понятно, что те, кто покупают фейерверки, салюты, петарды и прочие «шутихи», их не на полочку поставят, дабы любоваться, а будут использовать по назначению? И даже на 100% понятно, когда именно. Ээээ… запрет, получается, какой-то выборочный. И правонарушительнице-имениннице из Керчи можно только посочувствовать…