Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Сам придумал — сам обиделся: севастополец «под градусом» избил спящего собутыльника
Новости Республики

Сам придумал — сам обиделся: севастополец «под градусом» избил спящего собутыльника

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:01 22.01.2026

На почве внезапно вспыхнувшей обиды после застолья севастополец жестоко избил своего спящего соседа.

Полицейские установили, что 41-летний мужчина собрал у себя в гостях соседей по жилплощади. Компания из трех мужчин и женщины мирно проводила время за беседой и распитием спиртного, а через время начала расходиться. Спустя некоторое время один из участников банкета, 25-летний молодой человек, будучи под градусом, придумал себе, что другие участники его обидели. Сначала он ворвался к одному из соседей, вылил на того воду и устроил скандал. Затем его агрессия обратилась на хозяина комнаты, где проходило застолье. Мужчина проснулся от побоев и был не в состоянии защитить себя. Избиение прекратилось лишь тогда, когда нападавший устал и спокойно ушёл спать.

На место происшествия были вызваны сотрудники скорой медицинской помощи и полиции. Оперативники ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Оказалось, что мужчина не помнит самого факта нападения на товарища и не может внятно объяснить мотивы своего поступка, — озвучили детали инцидента в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении злоумышленника территориальным отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Узнайте больше:  Молодая крымчанка пыталась быстро заработать. Потеряла деньги в итоге

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.