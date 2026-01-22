Сам придумал — сам обиделся: севастополец «под градусом» избил спящего собутыльника

Полицейские установили, что 41-летний мужчина собрал у себя в гостях соседей по жилплощади. Компания из трех мужчин и женщины мирно проводила время за беседой и распитием спиртного, а через время начала расходиться. Спустя некоторое время один из участников банкета, 25-летний молодой человек, будучи под градусом, придумал себе, что другие участники его обидели. Сначала он ворвался к одному из соседей, вылил на того воду и устроил скандал. Затем его агрессия обратилась на хозяина комнаты, где проходило застолье. Мужчина проснулся от побоев и был не в состоянии защитить себя. Избиение прекратилось лишь тогда, когда нападавший устал и спокойно ушёл спать.

На место происшествия были вызваны сотрудники скорой медицинской помощи и полиции. Оперативники ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Оказалось, что мужчина не помнит самого факта нападения на товарища и не может внятно объяснить мотивы своего поступка, — озвучили детали инцидента в пресс-службе УМВД России в Севастополе.