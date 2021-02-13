Сам привился и другим советует: Глава РК Сергей Аксёнов сделал вторую прививку от COVID-19

Глава РК привился вторым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — первый этап прививки Сергей Аксёнов прошёл в январе.

А не витаминами, как думают некоторые. Чувствую себя хорошо и рекомендую сделать прививку всем. Коллективный иммунитет по-другому, друзья, мы не приобретем. Прививка, пожалуй, обязательное условие, чтобы Республика Крым хорошо прошла курортный сезон и в общем, чтобы каждый житель республики был здоров. В добрый час! — отмечает Сергей Аксёнов на своей странице в Фейсбук.

