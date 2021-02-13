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Сам привился и другим советует: Глава РК Сергей Аксёнов сделал вторую прививку от COVID-19

Сам привился и другим советует: Глава РК Сергей Аксёнов сделал вторую прививку от COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:01 13.02.2021

Глава РК привился вторым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — первый этап прививки Сергей Аксёнов прошёл в январе

А не витаминами, как думают некоторые. Чувствую себя хорошо и рекомендую сделать прививку всем. Коллективный иммунитет по-другому, друзья, мы не приобретем. Прививка, пожалуй, обязательное условие, чтобы Республика Крым хорошо прошла курортный сезон и в общем, чтобы каждый житель республики был здоров. В добрый час! — отмечает Сергей Аксёнов на своей странице в Фейсбук.

Сам привился и другим советует: Глава РК Сергей Аксёнов сделал вторую прививку от COVID-19 Сам привился и другим советует: Глава РК Сергей Аксёнов сделал вторую прививку от COVID-19

 

Сам привился и другим советует: Глава РК Сергей Аксёнов сделал вторую прививку от COVID-19

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