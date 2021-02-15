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Самбистки из Керчи завоевали две медали на юниорском первенстве России
фото: ВКонтакте

Самбистки из Керчи завоевали две медали на юниорском первенстве России

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 21:08 15.02.2021

Две медали завоевали представители Керчи на первенстве России по самбо среди юниоров и юниорок 18-20 лет. Соревнования прошли 11-15 февраля в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра). Отличились девушки – воспитанницы спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава».

  • Анна Мурашкина победила в весовой категории до 47 кг, при этом она отобралась на первенства Европы и мира, которые пройдут соответственно на Кипре и в Монголии.
  • Юлия Ревва стала бронзовым призером первенства в категории до 54 кг.

Анна Мурашкина и Юлия Ревва выполнили норматив мастера спорта России. Отметим, что обе спортсменки тренируются под руководством Владимира Красова и Александра Мурашкина, — сообщает «Крымский спорт».

Всего в соревнованиях в Ханты-Мансийске приняли участие около 400 спортсменов из 54 субъектов РФ. Были разыграны по 8 комплектов наград среди юниоров и юниорок.

Самбистки из Керчи завоевали две медали на юниорском первенстве России

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