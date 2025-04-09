Самим «сдаваться» необязательно: платформы будут автоматически маркировать блогеров-десятитысячников

Запуск автоматизированных сервисов маркировки на крупнейших российских платформах — «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Дзене» и Rutube — можно считать важным шагом к упрощению взаимодействия между блогерами и государством, отмечает депутат Госдумы Антон Немкин.

Российские платформы «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен» и Rutube запустили сервисы, которые позволяют блогерам с аудиторией более 10 тыс. подписчиков автоматически получить маркировку. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Как уточнили в РКН, сервисы упрощают и регистрацию новых каналов — не требуется вводить номер заявления в описании своей страницы.

Сервис разработан в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28 декабря 2024 года № 1963 «Об отдельных вопросах распространения информации в социальных сетях». Документ устанавливает правила предоставления сведений в Роскомнадзоре владельцами каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков.

С 1 ноября 2024 года у владельцев каналов-десятитысячников появилась возможность через «Госуслуги» подать данные о себе в Роскомнадзор. С 1 января 2025 года требования о регистрации стали обязательными. Роскомнадзор уже зарегистрировал более 134 тыс. страниц с аудиторией более 10 тыс. человек.

Запуск автоматизированных сервисов маркировки на крупнейших российских платформах — «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Дзене» и Rutube — можно считать важным шагом к упрощению взаимодействия между блогерами и государством, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. «Это снимает часть бюрократической нагрузки с авторов контента и способствует более прозрачному выполнению требований законодательства. Автоматизация процесса особенно важна на фоне стремительного роста числа блогеров с большой аудиторией, — отмечает депутат.

При этом важно, что новые инструменты учитывают реальность цифровой среды и помогают не усложнять жизнь авторам, одновременно выводя их деятельность в легальное поле, добавил Немкин. «Мы видим довольно высокий уровень вовлеченности со стороны блогеров и понимании необходимости этих мер. Однако важно продолжать обеспечивать информационную поддержку — чтобы блогеры, особенно в регионах, понимали, как работать с новыми требованиями и что несет за собой регистрация. В этом смысле синергия государства и платформ становится ключевым фактором успеха. Хочется верить, что к этому взаимодействию вскоре присоединятся и другие популярные в России платформы, в частности — Telegram», — заключил Немкин.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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