Самоклеящиеся термоэтикетки: универсальное решение для разных отраслей

Современные требования к упаковке и маркировке товаров предполагают использование практичных, недорогих и надёжных решений. Одним из таких вариантов стали самоклеящиеся термоэтикетки, широко применяемые в пищевой, косметической, фармацевтической и многих других сферах. Они обеспечивают идентификацию товара, могут использоваться для нанесения информации о сроках годности, составе, штрихкодах и другой важной информации — https://www.tavro.ru/products/labels/. Разберем, что это за продукт, какие его особенности, преимущества и разновидности.

Что такое самоклеящиеся термоэтикетки

Самоклеящаяся термоэтикетка — это вид маркировочной продукции, которая состоит из нескольких слоёв:

лицевая поверхность (на которую наносится изображение или текст);

клеевой слой (отвечает за фиксацию на товаре или упаковке);

подложка (основа, с которой снимается этикетка при наклеивании).

Главная особенность термоэтикеток — использование термочувствительных материалов, реагирующих на нагрев печатающей головки, за счёт чего наносится изображение. Это позволяет избежать использования краски, картриджей или лент.

Основные типы термоэтикеток

Существует два типа термоэтикеток, различающихся по технологии термопечати:

Термоэтикетки ЭКО

Производятся из бумаги с термочувствительным покрытием;

Не имеют защитного слоя;

Дешёвый и доступный вариант;

Подвержены воздействию влаги, ультрафиолета, трения;

Используются в продуктах с коротким сроком хранения (например, супермаркетах, логистике, на весах).

Термоэтикетки ТОП

Имеют защитное покрытие, устойчивое к влаге, жиру, УФ-излучению;

Более долговечны и износостойки;

Подходят для продукции с длительным сроком хранения и для более «жестких» условий эксплуатации (например, фармацевтика, косметика, замороженные продукты).

Материалы изготовления

Для изготовления термоэтикеток используются:

бумага — наиболее популярный и бюджетный вариант. Применяется как для термоЭКО, так и для термоТОП. Отличается хорошей печатаемостью, но уязвима к влаге и механическим повреждениям.

синтетические материалы — полипропилен (PP), полиэтилен (PE), полиэстер (PET). Обеспечивают высокую устойчивость к внешним воздействиям, водонепроницаемость, устойчивость к химии, жиру и истиранию. Чаще используются для косметики, фармацевтики, бытовой химии.

Также различаются по типу клея:

постоянный — для долговременной фиксации;

съемный — легко удаляется без следов;

морозостойкий — для хранения и транспортировки продукции при низких температурах.

Почему стоит выбрать самоклеящиеся термоэтикетки

Преимущества:

удобство печати — термопринтеры просты в использовании, не требуют расходников, таких как краска;

экономичность — низкая себестоимость, особенно в случае термоЭКО;

универсальность — подходят для самых разных сфер;

высокое качество печати — чёткие, легко читаемые штрихкоды и надписи;

разнообразие форматов — можно подобрать нужный размер и форму под конкретную упаковку.

Особенности использования

Термоэтикетки печатаются только на термопринтерах, подходящих по ширине и типу носителя.

Для термоТОП требуется бережное обращение с принтером — защитное покрытие может быть чувствительно к перегреву.

Не рекомендуется длительное воздействие солнца и влаги на термоЭКО — изображение может потускнеть или исчезнуть.

При выборе этикетки важно учитывать не только характеристики товара, но и условия хранения, транспортировки и продажи.

Где применяются самоклеящиеся термоэтикетки

Благодаря своей универсальности термоэтикетки широко применяются в различных отраслях:

Пищевая промышленность

Маркировка весового товара в супермаркетах;

Этикетки на хлеб, мясные и молочные продукты;

Указание сроков годности, состава, даты фасовки;

Этикетирование замороженной продукции (ТОП-этикетки с морозостойким клеем).

Косметическая продукция

Идентификация кремов, шампуней, лосьонов;

Устойчивость к влажности, жирам и УФ-излучению (синтетические материалы);

Эстетичность, глянцевые или матовые покрытия.

Фармацевтика

Маркировка лекарств, упаковок, флаконов;

Требования к стерильности и читаемости;

Использование термоТОП с химически стойким клеем.

Логистика и транспорт

Штрихкодирование товаров на складах;

Этикетирование посылок и паллет;

Этикетки на коробки и упаковку.

Ритейл

Универсальный способ маркировки продукции в магазинах;

Упрощённый учёт и автоматизация кассовых операций;

Быстрая печать на весах или принтерах в торговом зале.

Производственные предприятия

Внутренняя логистика, учёт полуфабрикатов;

Маркировка деталей, комплектующих, инструментов;

Этикетки, устойчивые к температуре, маслам, механическим воздействиям.

Самоклеящиеся термоэтикетки — это современное, доступное и эффективное решение для маркировки продукции в самых разных сферах. Их удобство в применении, совместимость с термопечатью, а также разнообразие материалов и клеевых основ делают их незаменимыми в цепочке поставки, от производства до розничной торговли. Выбор подходящего типа термоэтикетки — залог качественной и надёжной идентификации товара, соответствующей требованиям отрасли и ожиданиям потребителя.

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