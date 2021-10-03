Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Самолет, летевший из Домодедово в Симферополь, экстренно сел в Ростове-на-Дону

crimeapress_news

реклама в крыму
Самолет, летевший из Домодедово в Симферополь, экстренно сел в Ростове-на-Дону
Фото: 161.ru

Самолет, летевший из Домодедово в Симферополь, экстренно сел в Ростове-на-Дону

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:42 03.10.2021

Сегодня, около 11 часов утра в Ростове-на-Дону экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Крым. Рейс «Домодедово — Симферополь» авиакомпании S7 Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Платов. Самолет сел из-за неисправности. Об этом сообщает «Интерфакс». Самолет благополучно сел в аэропорту. На борту были 171 пассажир и шесть членов экипажа. Пострадавших нет.

В пресс-службе ростовского аэропорта «Платов» подтвердили факт посадки рейса «Москва (Домодедово) — Симферополь», но не уточнили причины. Как отмечается в сообщении, самолет совершил посадку «по запросу командира воздушного судна».

По данным ТАСС, посадка рейса авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Ростова-на-Дону потребовалась из-за неисправности левого двигателя. В Симферополе борт должен был приземлиться в 12:20.

Самолет, летевший из Домодедово в Симферополь, экстренно сел в Ростове-на-Дону

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.