Самолет, летевший из Домодедово в Симферополь, экстренно сел в Ростове-на-Дону

Сегодня, около 11 часов утра в Ростове-на-Дону экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Крым. Рейс «Домодедово — Симферополь» авиакомпании S7 Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Платов. Самолет сел из-за неисправности. Об этом сообщает «Интерфакс» . Самолет благополучно сел в аэропорту. На борту были 171 пассажир и шесть членов экипажа. Пострадавших нет.

В пресс-службе ростовского аэропорта «Платов» подтвердили факт посадки рейса «Москва (Домодедово) — Симферополь», но не уточнили причины. Как отмечается в сообщении, самолет совершил посадку «по запросу командира воздушного судна».

По данным ТАСС , посадка рейса авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Ростова-на-Дону потребовалась из-за неисправности левого двигателя. В Симферополе борт должен был приземлиться в 12:20.