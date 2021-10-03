Самолет, летевший из Домодедово в Симферополь, экстренно сел в Ростове-на-Дону

Сегодня, около 11 часов утра в Ростове-на-Дону экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Крым. Рейс «Домодедово — Симферополь» авиакомпании S7 Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Платов. Самолет сел из-за неисправности. Об этом
В пресс-службе ростовского аэропорта «Платов» подтвердили факт посадки рейса «Москва (Домодедово) — Симферополь», но не уточнили причины. Как отмечается в сообщении, самолет совершил посадку «по запросу командира воздушного судна».
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