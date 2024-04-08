Самолеты не летают — едем автобусами и на поезде. «Спрос на Крым» растёт

Туристические операторы констатируют: «спрос на Крым» — на отдых на крымском полуострове в летний сезон — за последнее время вырос, в среднем, на 50%. И это несмотря на то, что симферопольский аэропорт по-прежнему закрыт, что значит — добраться в этот субъект Российской Федерации довольно непросто с точки зрения потраченного времени. Автобусы, поезда, личный транспорт — сегодня выбор у туристов таков. А это — долгие часы в пути, а то и дни. Но, как отмечают специалисты, основываясь на данных многочисленных опросов: временнЫе затраты путешественников мало смущают. Главное, что логистика продумана. Поезда курсируют регулярно, автобусное сообщение также отлажено intercars.ru.

Эксперты также отмечают, что на данном этапе «спрос на Крым» активно поддерживается ценители отдыха на полуострове. Те, кто сюда приезжают из года в год. Да, многие ждали развития ситуации. Однако, как говорят сами путешественники, положение дел — ни с логистикой, ни с общей обстановкой — мало кого смущает.

При этом в топе бронирований — объекты среднего ценового чека. Гостиницы и отели премиум-класса вызывают у туристов меньший интерес.

Что же касается цен, то Крым — не дешёвое удовольствие даже при раннем бронировании. Причём «стоимостной» диапазон весьма широк: от 35 000 за семь дней в небольшом гостевом доме до «за 100 тысяч рублей» на двоих за пару суток в элитном отеле.

Но, конечно, специалисты предупреждают: если «спрос на Крым» сохранится, то и цены ближе к горячему сезону на места под солнцем будут расти. И уж точно это будет происходить ускоренными темпами, если число желающих посетить в этом году Крымский полуостров будет увеличиваться.

Так что настоятельно рекомендуют — пользоваться возможностями раннего бронирования. Как в том, что касается проездных билетов к месту назначения, так и гостиниц.

Ну и наконец: в этом году планируют поездку в Крым в большинстве своём пары. Семьи с детьми, конечно, также стремятся на Крымский полуостров, но представителей этой категории по состоянию на «здесь и сейчас» несколько меньше, если сравнивать с предыдущими годами.