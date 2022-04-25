Самолеты в Крым не летают, на поезде неудобно… Лайфхак, как добраться на полуостров на электричке

Компания «Град Сервис Экспресс» обращает внимание на еще один способ добраться в Крым. На электричке!
— Доехать до Анапы.
— Сесть на пригородный поезд, который за два часа довезет пассажира до Крымского полуострова — станция «Керчь-Южная Новый парк».
— От Керчи по полуострову до места назначения можно добраться на автобусе или машине, а до Феодосии и на пригородном поезде.
В период майских праздников с 1 по 10 мая «ЮППК» назначает дополнительные составы.
Расписание поездов «Южной пассажирской пригородной компании» с 1 по 10 мая.
|Отправление от станции Анапа
|Прибытие на станцию Керчь-Южная Новый парк
|9:18
|11:08
|12:30
|14:38 (на станцию Керчь)
|19:55
|21:46
|Отправление от станции Керчь-Южная Новый парк
|Прибытие на станцию Анапа
|6:45
|8:37
|14:40 (отправление от Керчи)
|16:47
|19:16
|21:08
Во всех вагонах крымских пригородных поездов есть климат-контроль и биотуалеты. В каждом вагоне пассажир может подключиться к Wi-Fi, чтобы выйти в интернет или воспользоваться внутренним порталом с фильмами, музыкой и книгами.
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