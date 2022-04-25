Самолеты в Крым не летают, на поезде неудобно… Лайфхак, как добраться на полуостров на электричке

Компания «Град Сервис Экспресс» обращает внимание на еще один способ добраться в Крым. На электричке!

— Доехать до Анапы.

— Сесть на пригородный поезд, который за два часа довезет пассажира до Крымского полуострова — станция «Керчь-Южная Новый парк».

— От Керчи по полуострову до места назначения можно добраться на автобусе или машине, а до Феодосии и на пригородном поезде.

В период майских праздников с 1 по 10 мая «ЮППК» назначает дополнительные составы.

Расписание поездов «Южной пассажирской пригородной компании» с 1 по 10 мая.

Отправление от станции Анапа Прибытие на станцию Керчь-Южная Новый парк 9:18 11:08 12:30 14:38 (на станцию Керчь) 19:55 21:46

Отправление от станции Керчь-Южная Новый парк Прибытие на станцию Анапа 6:45 8:37 14:40 (отправление от Керчи) 16:47 19:16 21:08

Во всех вагонах крымских пригородных поездов есть климат-контроль и биотуалеты. В каждом вагоне пассажир может подключиться к Wi-Fi, чтобы выйти в интернет или воспользоваться внутренним порталом с фильмами, музыкой и книгами.

Расписание электричек в Крыму