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Самолеты в Крым не летают, на поезде неудобно… Лайфхак, как добраться на полуостров на электричке
Фото: ГСЭ

Самолеты в Крым не летают, на поезде неудобно… Лайфхак, как добраться на полуостров на электричке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:11 25.04.2022

Компания «Град Сервис Экспресс» обращает внимание на еще один способ добраться в Крым. На электричке!

— Доехать до Анапы.

— Сесть на пригородный поезд, который за два часа довезет пассажира до Крымского полуострова — станция «Керчь-Южная Новый парк».

— От Керчи по полуострову до места назначения можно добраться на автобусе или машине, а до Феодосии и на пригородном поезде.

В период майских праздников с 1 по 10 мая «ЮППК» назначает дополнительные составы.

Расписание поездов «Южной пассажирской пригородной компании» с 1 по 10 мая.

Отправление от станции Анапа Прибытие на станцию Керчь-Южная Новый парк
9:18 11:08
12:30 14:38 (на станцию Керчь)
19:55 21:46

 

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Отправление от станции Керчь-Южная Новый парк Прибытие на станцию Анапа
6:45 8:37
14:40 (отправление от Керчи) 16:47
19:16 21:08

Во всех вагонах крымских пригородных поездов есть климат-контроль и биотуалеты. В каждом вагоне пассажир может подключиться к Wi-Fi, чтобы выйти в интернет или воспользоваться внутренним порталом с фильмами, музыкой и книгами.

Расписание электричек в Крыму


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