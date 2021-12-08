Самозанятые в Севастополе могут получить соцподдержку — денежные средства. Условия?

В Севастополе с этого года реализуется дополнительная мера социальной поддержки малоимущих семей – социальный контракт. Финансовую помощь в размере до 250 тысяч рублей могут получить не только будущие и действующие индивидуальные предприниматели, но и самозанятые.

Соцконтракт можно оформить по одному из четырех направлений – поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации и развитие индивидуального предпринимательства. Главное условие по всем направлениям – среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума. Размер выплаты зависит от выбранного направления и мероприятий, прописанных в бизнес-плане, — цитирует пресс-служба начальника управления труда и социальной защиты населения Ленинского района Елену Силаеву.

По словам Елены Силаевой, на сегодняшний день в органы соцзащиты поступило более 450 заявлений о заключении соцконтракта, 116 из которых – на поддержку индивидуального предпринимательства.

Оформить социальный контракт можно в органах соцзащиты по месту проживания. Необходимые документы: копии паспорта и свидетельства о рождении ребенка, сведения о заработной плате всех членов семьи за три предшествующих месяца.