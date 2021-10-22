Самозанятым в Севастополе обещают финансовую поддержку

С октября текущего года финансовую помощь от государства на развитие бизнеса могут получить и работающие предприниматели. Раньше этой мерой могли воспользоваться только те, кто открывает бизнес. Кроме того финансовыми возможностями могут воспользоваться и самозанятые. Размер помощи — до 250 тысяч рублей.

Всего есть четыре направления социального контракта: открытие своего дела; поиск работы; ведение личного подсобного хозяйства, а также преодоление трудной жизненной ситуации. С этого месяца программа расширена, и теперь помощь может быть оказана и действующим предпринимателям. Главное условие – средний доход семьи не должен превысить прожиточный минимум. При этом срок реализации, а также размер соцконтракта зависит от направления и может составить от 12 до 250 тысяч рублей, — цитирует пресс-служба начальника управления труда и социальной защиты населения Ленинского района Севастополя Елену Силаеву.

На сегодняшний день в органы соцзащиты в Севастополе подано более 200 заявлений на оформление социального контракта. Денежные выплаты уже получили 22 человека. В их числе Ирина Кравченко — профессиональный фотограф, который занимается фотоделом уже более 10 лет. Недавно девушка оформила самозанятость и воспользовалась программой господдержки в виде «соцконтракта» на развитие своего дела.

Я обратилась в органы соцзащиты за оформлением соцконтракта. В течение месяца рассмотрели мое заявление и выплатили мне 250 тысяч рублей. На эти средства я приобрела фототехнику и комплектующие для компьютера. Теперь я смело могу вести деятельность, как самозанятое лицо и развиваться в направлении фотодела. С момента заключения соцконтракта я начала больше заниматься своим продвижением, больше погружаться в профессиональную деятельность, благодаря чему заказы у меня увеличились, — рассказала Ирина.

За оформлением социального контракта необходимо обращаться в органы соцзащиты по месту проживания с заявлением. При себе иметь: копию паспорта, свидетельства о рождении детей, сведения о заработной плате членов семьи за 3 месяца. Получить более подробную консультацию по вопросу оформления соцконтракта можно по телефонам: 53-40-00, 53-40-45.