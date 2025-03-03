Самозанятость: как получать оплату от клиентов в 2025 году. Основные нюансы

Напомним, самозанятость — это специальный налоговый режим для граждан, работающих на себя в качестве предпринимателя. Он позволяет легально оказывать услуги и продавать товары собственного производства с минимальными налоговыми ставками.

Ключевые особенности:

Налог на профессиональный доход (НПД): 4% от дохода при работе с физическими лицами и 6% при сотрудничестве с компаниями и ИП.

отсутствие отчетности: не нужно сдавать декларации и отчеты в налоговую.

годовой лимит дохода: максимальный доход — 2,4 миллиона рублей. При превышении суммы необходимо сменить налоговый режим.

гибкость: можно совмещать самозанятость с официальным трудоустройством, если работодатель не возражает.

быстрая регистрация и отказ: оформиться можно через приложение «Мой налог», сайт ФНС, Госуслуги или банк.

Способы получения оплаты

Самозанятые могут принимать платежи от клиентов разными способами:

Наличные деньги

Оптимально для сферы услуг (например, маникюр, ремонт, репетиторство).

Требуется вручную формировать чек в приложении «Мой налог».

Переводы на карту или банковский счет

Удобный вариант для удаленной работы и разовых заказов.

Возможен перевод через систему быстрых платежей (СБП).

Клиенту необходимо отправлять чек после получения средств.

Электронные кошельки и платежные сервисы

Подходящий вариант для фрилансеров.

Позволяет автоматически формировать чеки через интеграцию с сервисами.

Эквайринг (терминалы и онлайн-оплата)

Самый удобный вариант для самозанятых с большим потоком клиентов.

Виды эквайринга:

торговый: оплата через POS-терминал (подключение к интернету и электросети).

мобильный: терминал с аккумулятором, удобен для выездных специалистов.

интернет-эквайринг: онлайн-платежи через сайт, мессенджеры или соцсети.

Одним из актуальных вопросов для самозанятых является возможность получить платеж самозанятому из-за границы. В 2025 году это возможно несколькими способами:

банковский перевод на счет в российском банке (SWIFT или альтернативные системы);

использование международных платежных сервисов (если поддерживается перевод в РФ);

криптовалютные переводы (требуют последующей фиксации дохода в «Мой налог»).

Важно учитывать, что платежи из-за рубежа могут требовать дополнительных подтверждений, а также конвертацию валюты.

Оформление чеков

Выдача чеков — обязательное требование для всех самозанятых. Чек можно оформить в «Мой налог» следующим образом:

Открыть приложение и нажать «Новая продажа». Ввести сумму, вид деятельности и (при необходимости) данные клиента. Нажать «Создать чек». Отправить чек клиенту в мессенджере, по email или в виде ссылки.

Важно: за несвоевременную выдачу чека возможны штрафы от ФНС.

Доходы самозанятых: что облагается налогом

Облагается НПД:

оплата за услуги и работы.

продажа товаров собственного производства.

доход от сдачи жилой недвижимости.

Не облагается НПД:

зарплата по трудовому договору.

продажа личного имущества (автомобиль, квартира).

алименты, пенсии, стипендии.

возврат долгов.

государственные пособия и страховые выплаты.

Как принимать оплату: пошаговое руководство

Договоренность с клиентом

Обсудите удобный способ расчета заранее (наличные, карта, эквайринг и т. д.).

Подготовка реквизитов

Если клиент платит на карту или счет, предоставьте ему:

ФИО

ИНН

Номер счета

Название банка

БИК

Получение оплаты

После поступления средств оформите чек.

Формирование и отправка чека

Выдайте чек сразу после получения оплаты (на email, в мессенджер или в бумажном виде).

Проверка налога

Приложение автоматически рассчитает НПД (4% или 6%).

Нюансы при работе с разными клиентами

Оплата от физических лиц

Возможен перевод на карту, наличными или через электронные кошельки.

Договор не обязателен, но при суммах свыше 10 000 рублей лучше составить письменное соглашение.

Оплата от ИП и юрлиц

Необходимо заключение договора с указанием статуса самозанятого.

Перед оплатой оформляется акт выполненных работ и счет (можно через «Мой налог»).

Платежи проходят через расчетный счет или по реквизитам.

Важные моменты

Если оплата поступает частями, на каждый платеж оформляется отдельный чек.

Оплату лучше сразу фиксировать в «Мой налог», чтобы избежать штрафов.

Самозанятым запрещено работать с подакцизными товарами (алкоголь, табак, топливо, авто).

Специалисты отмечают, что работа в статусе самозанятого в 2025 году позволяет легально получать доход с минимальными налогами. Главное — соблюдать правила оформления чеков и выбирать удобные способы приема оплаты. Благодаря мобильным приложениям и эквайрингу процесс получения денег становится простым и удобным как для исполнителей, так и для клиентов.

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