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Самозанятость: как получать оплату от клиентов в 2025 году. Основные нюансы
иллюстрация: pxhere.com

Самозанятость: как получать оплату от клиентов в 2025 году. Основные нюансы

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 20:15 03.03.2025

Напомним, самозанятость — это специальный налоговый режим для граждан, работающих на себя в качестве предпринимателя. Он позволяет легально оказывать услуги и продавать товары собственного производства с минимальными налоговыми ставками.

Ключевые особенности:

  • Налог на профессиональный доход (НПД): 4% от дохода при работе с физическими лицами и 6% при сотрудничестве с компаниями и ИП.
  • отсутствие отчетности: не нужно сдавать декларации и отчеты в налоговую.
  • годовой лимит дохода: максимальный доход — 2,4 миллиона рублей. При превышении суммы необходимо сменить налоговый режим.
  • гибкость: можно совмещать самозанятость с официальным трудоустройством, если работодатель не возражает.
  • быстрая регистрация и отказ: оформиться можно через приложение «Мой налог», сайт ФНС, Госуслуги или банк.

Способы получения оплаты

Самозанятые могут принимать платежи от клиентов разными способами:

Наличные деньги

  • Оптимально для сферы услуг (например, маникюр, ремонт, репетиторство).
  • Требуется вручную формировать чек в приложении «Мой налог».

Переводы на карту или банковский счет

  • Удобный вариант для удаленной работы и разовых заказов.
  • Возможен перевод через систему быстрых платежей (СБП).
  • Клиенту необходимо отправлять чек после получения средств.

Электронные кошельки и платежные сервисы

  • Подходящий вариант для фрилансеров.
  • Позволяет автоматически формировать чеки через интеграцию с сервисами.

Эквайринг (терминалы и онлайн-оплата)

Самый удобный вариант для самозанятых с большим потоком клиентов.

Виды эквайринга:

  • торговый: оплата через POS-терминал (подключение к интернету и электросети).
  • мобильный: терминал с аккумулятором, удобен для выездных специалистов.
  • интернет-эквайринг: онлайн-платежи через сайт, мессенджеры или соцсети.

Одним из актуальных вопросов для самозанятых является возможность получить платеж самозанятому из-за границы. В 2025 году это возможно несколькими способами:

  • банковский перевод на счет в российском банке (SWIFT или альтернативные системы);
  • использование международных платежных сервисов (если поддерживается перевод в РФ);
  • криптовалютные переводы (требуют последующей фиксации дохода в «Мой налог»).

Важно учитывать, что платежи из-за рубежа могут требовать дополнительных подтверждений, а также конвертацию валюты.

Оформление чеков

Выдача чеков — обязательное требование для всех самозанятых. Чек можно оформить в «Мой налог» следующим образом:

  1. Открыть приложение и нажать «Новая продажа».
  2. Ввести сумму, вид деятельности и (при необходимости) данные клиента.
  3. Нажать «Создать чек».
  4. Отправить чек клиенту в мессенджере, по email или в виде ссылки.

Важно: за несвоевременную выдачу чека возможны штрафы от ФНС.

Доходы самозанятых: что облагается налогом

Облагается НПД:

  • оплата за услуги и работы.
  • продажа товаров собственного производства.
  • доход от сдачи жилой недвижимости.

Не облагается НПД:

  • зарплата по трудовому договору.
  • продажа личного имущества (автомобиль, квартира).
  • алименты, пенсии, стипендии.
  • возврат долгов.
  • государственные пособия и страховые выплаты.

Как принимать оплату: пошаговое руководство

Договоренность с клиентом

Обсудите удобный способ расчета заранее (наличные, карта, эквайринг и т. д.).

Подготовка реквизитов

Если клиент платит на карту или счет, предоставьте ему:

  • ФИО
  • ИНН
  • Номер счета
  • Название банка
  • БИК

Получение оплаты

После поступления средств оформите чек.

Формирование и отправка чека

Выдайте чек сразу после получения оплаты (на email, в мессенджер или в бумажном виде).

Проверка налога

Приложение автоматически рассчитает НПД (4% или 6%).

Нюансы при работе с разными клиентами

Оплата от физических лиц

  • Возможен перевод на карту, наличными или через электронные кошельки.
  • Договор не обязателен, но при суммах свыше 10 000 рублей лучше составить письменное соглашение.

Оплата от ИП и юрлиц

  • Необходимо заключение договора с указанием статуса самозанятого.
  • Перед оплатой оформляется акт выполненных работ и счет (можно через «Мой налог»).
  • Платежи проходят через расчетный счет или по реквизитам.

Важные моменты

  • Если оплата поступает частями, на каждый платеж оформляется отдельный чек.
  • Оплату лучше сразу фиксировать в «Мой налог», чтобы избежать штрафов.
  • Самозанятым запрещено работать с подакцизными товарами (алкоголь, табак, топливо, авто).

Специалисты отмечают, что работа в статусе самозанятого в 2025 году позволяет легально получать доход с минимальными налогами. Главное — соблюдать правила оформления чеков и выбирать удобные способы приема оплаты. Благодаря мобильным приложениям и эквайрингу процесс получения денег становится простым и удобным как для исполнителей, так и для клиентов.

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