Самозанятые севастопольцы могут претендовать на аренду госимущества

На прошедшем заседании Правительства Севастополя принято постановление, которое позволит самозанятым претендовать на аренду государственного имущества. Ранее таким правом могли воспользоваться только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Предоставление помощи в сфере недвижимости лицам, применяющим специальный налоговый режим для самозанятых, обеспечивает доступ к государственной поддержке, приводит к снятию дополнительной финансовой нагрузки для организаций, предполагает создание стабильного уровня цен на товары и услуги, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента экономического развития Дениса Профатилова.

И.о. директора департамента по имущественным и земельным отношениям Максим Левашов добавил, что меры поддержки предполагают передачу госимущества во владение или пользование на долгосрочной основе, в том числе на льготных условиях. К такому имуществу относятся: земельные участки, здания, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты и иное имущество. Сейчас в реестре собственности города — более 50 объектов, которые могут быть предоставлены в аренду, этот список регулярно пополняется. С полным перечнем имущества для бизнеса можно ознакомиться на сайте Правительства.

Уполномоченный орган в сфере управления и распоряжения имуществом Севастополя – департамент по имущественным и земельным отношениям. Профильное ведомство оценивает объект аренды, рыночную стоимость арендной платы за пользование, а также проводит аукцион на право заключения договора аренды.

Для получения подробной информации по вопросам имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан можно обратиться в отдел аренды управления имущественных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям по телефону: 54-38-28.

Напомним, по состоянию на конец 2021 года в Севастополе зарегистрировано почти 9 тысяч самозанятых, которые могут претендовать на аренду госимущества.

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