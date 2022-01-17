 Самозанятые в Крыму заработали почти 6 миллиардов рулей

В Крыму льготный налоговый режим для самозанятых введен с 1 июля 2020 года. За время действия специального налогового режима самозанятые граждане заработали более 5,7 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.

В настоящее время в Республике Крым зарегистрировано уже более 49 тысяч самозанятых граждан, из которых 40,1 тысяч человек – действующие, при этом, 36,7 тысяч самозанятых зарегистрировано в 2021 году, — сказала Ирина Кивико.

По словам вице-премьера, самозанятые выдали почти 1,5 млн. чеков.

Хочу отметить, что средний чек в Крыму составил 3 989 рублей. По сравнению с началом прошлого года он вырос на 33%. Основными видами деятельности самозанятых граждан по-прежнему являются услуги по перевозке пассажиров, услуги водителей и перевозке грузов, — отметила Ирина Кивико.

С 2021 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Правительством Республики Крым оказывается всестороннее содействие в создании комфортных условий для организации и развития самозанятых граждан.

В связи с активным ростом самозанятых в республике вопрос обеспечения самозанятых льготным финансированием и другими мероприятиями поддержки, необходимыми для комфортного и уверенного ведения бизнеса является одним из приоритетов. С этой целью Фондом микрофинансирования был запущен микрозайм «Самозанятые». В 2021 году самозанятым предоставлено микрозаймов на сумму 18,45 млн. рублей, — сказала Ирина Кивико.

Также самозанятые могут получить услуги, предоставляемые в центре «Мой бизнес». В их число входят меры поддержки по содействию в продвижении услуг и товаров, производимых самозанятыми гражданами (продвижение контекстной рекламы, изготовление наружной рекламы, создание видеороликов и т.д.), обучение, тренинги и прочие меры поддержки, которые позволят повысить компетенции самозанятых. В 2021 году в Крымском государственном фонде поддержки предпринимательства для самозанятых граждан проведено 45 мероприятий. Комплексные информационно-образовательные услуги в 2021 году получили 1 064 самозанятых.

По материалам пресс-службы министерства экономического развития РК.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!