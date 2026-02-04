Самозанятых женщин предлагают на год после родов освободить от уплаты налога

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким предложили освободить от уплаты налога на профессиональный доход самозанятых женщин в течение одного года после рождения ребенка. Соответствующий законопроект направлен на заключение Правительства РФ 4 февраля, сообщили в пресс-службе партии.

По мнению авторов инициативы, такая мера позволит поддержать самозанятых женщин на первый год жизни ребенка, позволит им сохранить свое дело, не потеряв клиентов и доход, а также снизит финансовую нагрузку на молодые семьи.

Сейчас эксперимент с уплатой налога на профессиональный доход не предусматривает специальных налоговых льгот, учитывающих социально значимые обстоятельства его плательщиков, в том числе и такое, как рождение ребенка. При этом для женщин рождение ребенка объективно связано с приостановкой работы, что обуславливает необходимость введения адресной налоговой льготы, отмечается в пояснительной записке к документу.

Чтобы поддержать женщин, ЛДПР предлагает освободить самозанятых женщин от уплаты налога на профессиональный доход сроком на один год после рождения ребенка. Это даст матери время спокойно войти в новый этап жизни, вырастить малыша и сохранить свое дело, не теряя легального статуса и клиентов, — отметил Слуцкий.

Во фракции считают, что принятие законопроекта позволит обеспечить дополнительные гарантии стабильности правового положения самозанятых женщин и создаст условия для непрерывности их экономической активности.

источник: «Парламентская газета»

Просмотры: 12