Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Самозанятых женщин предлагают на год после родов освободить от уплаты налога
Новости Республики
Самозанятых женщин предлагают на год после родов освободить от уплаты налога

Самозанятых женщин предлагают на год после родов освободить от уплаты налога

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:08 04.02.2026

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким предложили освободить от уплаты налога на профессиональный доход самозанятых женщин в течение одного года после рождения ребенка. Соответствующий законопроект направлен на заключение Правительства РФ 4 февраля, сообщили в пресс-службе партии.

По мнению авторов инициативы, такая мера позволит поддержать самозанятых женщин на первый год жизни ребенка, позволит им сохранить свое дело, не потеряв клиентов и доход, а также снизит финансовую нагрузку на молодые семьи.

Сейчас эксперимент с уплатой налога на профессиональный доход не предусматривает специальных налоговых льгот, учитывающих социально значимые обстоятельства его плательщиков, в том числе и такое, как рождение ребенка. При этом для женщин рождение ребенка объективно связано с приостановкой работы, что обуславливает необходимость введения адресной налоговой льготы, отмечается в пояснительной записке к документу.

Чтобы поддержать женщин, ЛДПР предлагает освободить самозанятых женщин от уплаты налога на профессиональный доход сроком на один год после рождения ребенка. Это даст матери время спокойно войти в новый этап жизни, вырастить малыша и сохранить свое дело, не теряя легального статуса и клиентов, — отметил Слуцкий.

Во фракции считают, что принятие законопроекта позволит обеспечить дополнительные гарантии стабильности правового положения самозанятых женщин и создаст условия для непрерывности их экономической активности.

Узнайте больше:  Предложение: очередникам хотят выдавать конфискованные у чиновников квартиры

источник: «Парламентская газета»  

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.