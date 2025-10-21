Самозапрет на кредиты — самая популярная услуга в борьбе с мошенниками на Госуслугах

На портале Госуслуг запущена новая «жизненная ситуация» — «Защита от мошенников в сети». Сервис объединяет комплекс мер безопасности, включая все доступные на портале инструменты противодействия злоумышленникам. Граждане могут оформить самозапрет на кредиты и новые SIM-карты, проверить свою кредитную историю или найти информацию о подозрительном звонке. Также в сервисе собраны подробные инструкции на случай, если человек уже сообщил мошенникам пароль от банковского счета или другие конфиденциальные данные.

Как прокомментировал руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, сейчас на федеральном и региональном уровнях происходит объединение государственных услуг по принципу «жизненных ситуаций».

Таким образом, человек комплексно и разом решает возникающий у него вопрос. Это позволяет оказывать госуслуги проще и быстрее – примерно на 30% в среднем, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Дмитрия Григоренко.

С момента запуска новой «жизненной ситуации» для защиты от мошенников сервисом уже воспользовались более 2 миллионов россиян. Наиболее востребованной услугой в этом разделе стало оформление самозапрета на кредиты и займы. При этом с 1 сентября эту процедуру можно пройти не только онлайн, но и очно в отделениях МФЦ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя