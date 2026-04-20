Самозапрет на кредиты установили 200 тысяч жителей Крыма

На самом деле, это очень актуальная мера. За 2025 год уже более 20 млн россиян установили себе такие «замки»- самозапреты. Если говорить о крымчанах, по состоянию на март этого года уже более 200 тысяч жителей полуострова также воспользовались этой услугой и защитили таким образом свои средства, – проинформировал Перетокин.

По его словам, опция продолжает набирать популярность. С ноября число крымчан, установивших самозапреты, выросло на 50 тысяч человек. С учетом введенного в прошлом году периода охлаждения, объемы кредитного мошенничества в 2025 году снизились на 40%.

Период охлаждения — мера, которая также была введена с прошлого года. Это правило, по которому, если вы берете кредит в банке в сумме от 50 до 200 тысяч рублей, кредитные средства будут вам доступны через четыре часа. Если сумма вашего кредита более 200 тысяч – через 48 часов, – напомнил эксперт.

Что касается самозапретов, по его словам, установить такую услугу очень просто: это делается по заявлению на портале Госуслуг или в отделении МФЦ. В заявлении необходимо выбирать виды кредитов, на которые нужно установить запрет.

Информация о наличии самозапрета передается в бюро кредитных историй. И банки при рассмотрении заявки человека на кредит обязаны эту информацию запрашивать. Но если произойдет технический сбой, при наличии у человека самозапрета выданный кредит он не обязан возвращать, его погасит банк, – подчеркивает Переточный.

Уже действующая кредитная карта, как и все действующие кредитные договоры, при установлении самозапрета продолжают действовать, платежи по ним обязательны. Если самозапрет потребуется снять, сделать это легко – также на Госуслугах или в МФЦ. Но нужно учесть, что при отмене самозапрета снятие произойдет через один-два дня.

источник: РИА Новости Крым