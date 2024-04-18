Самые дотошные соискатели на вакантное место в Крыму — аналитики, снабженцы и юристы

Чаще всего работодателей перед собеседованием проверяют аналитики, менеджеры по закупкам и юристы, реже всего — медицинские сестры, учителя и продавцы. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

В Крыму наиболее скрупулезно к выбору места работы подходят аналитики: 9 из 10 проверяют работодателя, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование. Практически столь же внимательны и менеджеры по закупкам: 85% опрошенных изучают информацию о потенциальном работодателе. Юристы на третьем месте (83%). «Не за чем тратить впустую время на собеседование, если компания плохо характеризуется: задержки в зарплате, напряженная обстановка в коллективе», — комментируют опрошенные.

Среди представителей профессий, чья бдительность ниже средней по рынку, — медицинские сестры (63%), учителя (66%) и продавцы (69%).

Время проведения: 1—16 апреля 2024 года