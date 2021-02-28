Самые необычные скульптуры России собрали в энциклопедию. Крым тоже представлен

Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил
Республика Крым и Севастополь представлены в энциклопедии скульптурой «Пчёлка-мороженщица» (
Кроме того, для каждой из ста скульптур команда Туту.ру подготовила объёмные модели, можно повертеть все объекты, рассмотреть их с разных сторон, а также узнать интересные факты — кто создатель скульптуры, из чего она выполнена, какого она размера, какие легенды с ней связаны. Подробно о технических тонкостях — как фотографировали памятники и создавали модели — команда Туту.ру рассказала в
Всероссийский конкурс самых необычных скульптур России, который провел сервис Туту.ру, завершился в январе 2021 года. За два с половиной месяца свои голоса за претендентов отдали более 320 тысяч человек. Помимо одержавшего победу памятника тувинской письменности в тройку также вошли
В феврале 2021 года представители сервиса поездок и путешествий Туту.ру, а также журналисты федеральных СМИ отправились в Туву и привезли туда памятный кубок, созданный из узнаваемых фрагментов всех 100 конкурсантов. Кубок от лица региона получил глава Тувы Шолбан Кара-оол, который сам призывал жителей Республики Тыва проголосовать в финале «скульпТУТУры». Для Тувы участие памятника тувинской письменности в финальном этапе стало очень важным событием, там переживали за судьбу финала и голосовали действительно очень активно. В итоге победу в конкурсе одержал памятник, находящийся в одном из самых малонаселенных регионов России.
В нашем конкурсе принимали участие 100 памятников из всех регионов России, и каждый — необычный, уникальный, запоминающийся. Мы отразили все 100 скульптур в виде барельефов на самом кубке. Там можно разглядеть, например, Комара из Ноябрьска, и Дворника из Якутска, и Свидание из Курска, и Терминатора из Глазова. Нам хотелось акцентировать внимание на том, как много интересных объектов у нас в стране, в каждом регионе есть своя изюминка. Главное место на вершине занимает победитель конкурса — буква «Ъ», символ тувинского языка, — комментирует Александр Гладилин, генеральный директор ООО «Новые туристические технологии» (сервиc поездок и путешествий Туту.ру).
Напомним, как проходил всероссийский конкурс «скульпТУТУра»
В августе и сентябре 2020 года участники
Лонг-лист из 100 необычных скульптур и памятников был разбит на 10 групп по 10 участников. При формировании групп учитывался территориальный фактор (почти во всех случаях регионы граничили друг с другом). Если в голосовании принимали участие два памятника из одного региона, то они были в одной десятке. Необычные памятники и скульптуры, набравшие максимальное количество голосов в своей десятке, прошли в финальный этап: по одному объекту из десятки. В финальном голосовании, которое завершилось 11 января 2021 года, определился победитель — самая необычная скульптура России.
Голосования проходили на протяжении почти трёх месяцев в интернете. Отдать свой голос можно было в сообществе
Чем запомнился конкурс 2019 года?
В 2019 году Туту.ру вместе с путешественниками со всей России выбирали населённый пункт с самым весёлым названием. В финальном этапе свои голоса за претендентов отдали 117 тысяч человек. Финальное голосование в сообществе Туту.ру «ВКонтакте» окончилось победой Мутного Материка (Республика Коми) — села, где проживают 977 человек. Организаторы конкурса из Туту.ру и журналисты приехали в Мутный Материк, чтобы торжественно вручить администрации населённого пункта памятный кубок и установить знак «Российский населённый пункт с самым весёлым названием 2019».
фотографии предоставлены пресс-службой сервиса Туту.ру
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