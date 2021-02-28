Самые необычные скульптуры России собрали в энциклопедию. Крым тоже представлен

Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил энциклопедию самых необычных скульптур России. В неё вошли объекты изо всех 85 регионов страны, принявшие участие во всероссийском конкурсе «скульпТУТУра», который прошел с октября 2020 по январь 2021 года. Победителем конкурса стал памятник тувинской письменности в музее-заповеднике «Белдир-Кежии» в Республике Тыва, но все 100 участников получили своё место в энциклопедии и на интерактивной карте самых необычных памятников России. Памятники можно отсортировать по названию региона или по числу голосов, которые получил объект, найти координаты и спланировать путешествие.

Республика Крым и Севастополь представлены в энциклопедии скульптурой «Пчёлка-мороженщица» ( https://art.tutu.ru/sculpture92 ) и Памятником поросёнку Фунтику ( https://art.tutu.ru/sculpture91 )

Кроме того, для каждой из ста скульптур команда Туту.ру подготовила объёмные модели, можно повертеть все объекты, рассмотреть их с разных сторон, а также узнать интересные факты — кто создатель скульптуры, из чего она выполнена, какого она размера, какие легенды с ней связаны. Подробно о технических тонкостях — как фотографировали памятники и создавали модели — команда Туту.ру рассказала в блоге на Habr.com .

Всероссийский конкурс самых необычных скульптур России, который провел сервис Туту.ру, завершился в январе 2021 года. За два с половиной месяца свои голоса за претендентов отдали более 320 тысяч человек. Помимо одержавшего победу памятника тувинской письменности в тройку также вошли скульптура «Свидание» в Курске и скульптура «Комар — хранитель Сибири» в Ноябрьске.

В феврале 2021 года представители сервиса поездок и путешествий Туту.ру, а также журналисты федеральных СМИ отправились в Туву и привезли туда памятный кубок, созданный из узнаваемых фрагментов всех 100 конкурсантов. Кубок от лица региона получил глава Тувы Шолбан Кара-оол, который сам призывал жителей Республики Тыва проголосовать в финале «скульпТУТУры». Для Тувы участие памятника тувинской письменности в финальном этапе стало очень важным событием, там переживали за судьбу финала и голосовали действительно очень активно. В итоге победу в конкурсе одержал памятник, находящийся в одном из самых малонаселенных регионов России.

В нашем конкурсе принимали участие 100 памятников из всех регионов России, и каждый — необычный, уникальный, запоминающийся. Мы отразили все 100 скульптур в виде барельефов на самом кубке. Там можно разглядеть, например, Комара из Ноябрьска, и Дворника из Якутска, и Свидание из Курска, и Терминатора из Глазова. Нам хотелось акцентировать внимание на том, как много интересных объектов у нас в стране, в каждом регионе есть своя изюминка. Главное место на вершине занимает победитель конкурса — буква «Ъ», символ тувинского языка, — комментирует Александр Гладилин, генеральный директор ООО «Новые туристические технологии» (сервиc поездок и путешествий Туту.ру).

Напомним, как проходил всероссийский конкурс «скульпТУТУра»

В августе и сентябре 2020 года участники сообщества Туту.ру предлагали свои варианты необычных скульптур и памятников в России. Экспертный совет Туту.ру отобрал среди них 15, которые отправились во второй этап. Далее организаторы конкурса составили список из 85 необычных памятников и скульптур, используя принцип «по одному названию на один регион». Таким образом получился список из 100 названий.

Лонг-лист из 100 необычных скульптур и памятников был разбит на 10 групп по 10 участников. При формировании групп учитывался территориальный фактор (почти во всех случаях регионы граничили друг с другом). Если в голосовании принимали участие два памятника из одного региона, то они были в одной десятке. Необычные памятники и скульптуры, набравшие максимальное количество голосов в своей десятке, прошли в финальный этап: по одному объекту из десятки. В финальном голосовании, которое завершилось 11 января 2021 года, определился победитель — самая необычная скульптура России.

Голосования проходили на протяжении почти трёх месяцев в интернете. Отдать свой голос можно было в сообществе Туту.ру в соцсети «ВКонтакте» и на странице проекта . Конкурс прошел при информационной поддержке портала «Моя планета».

Чем запомнился конкурс 2019 года?

В 2019 году Туту.ру вместе с путешественниками со всей России выбирали населённый пункт с самым весёлым названием. В финальном этапе свои голоса за претендентов отдали 117 тысяч человек. Финальное голосование в сообществе Туту.ру «ВКонтакте» окончилось победой Мутного Материка (Республика Коми) — села, где проживают 977 человек. Организаторы конкурса из Туту.ру и журналисты приехали в Мутный Материк, чтобы торжественно вручить администрации населённого пункта памятный кубок и установить знак «Российский населённый пункт с самым весёлым названием 2019».

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда , самолеты и автобусы , посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки , забронировать отели , оформить командировку , выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии . Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за январь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.

фотографии предоставлены пресс-службой сервиса Туту.ру