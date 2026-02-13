Прямо сейчас:
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Самые неравнодушные ВУЗы Крыма — помощь тысячи студентов и фронтовые научные разработки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:43 13.02.2026

От участия тысяч студентов в плетении сетей до подготовки операторов дронов и научных разработках для фронта — Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского не отделяет любовь к Родине от науки.  Прямой сейчас продолжается не только гуманитарный сбор среди преподавателей, но и 2 проекта поддержки фронта по плетению сетей вместе с Молодёжкой НФ на более чем 1000 человек.

Всё это делается вместе с Народным фронтом, сейчас мы уже провели сбор на подарки бойцам к 23 февраля!

Генератор и техническая помощь уйдут артиллеристам на запорожское направление.

Сейчас в ВУЗе обсуждают присоединение к всероссийской акции «Час на Победу!», при этом руководящий состав своим примером планирует передавать сумму дневного заработка.

Начинается наша большая гуманитарная миссия ко Дню Защитника Отечества. Это будут и традиционные пироги от неравнодушных крымчан, и техническая помощь, прицелы, анализаторы частот, генераторы. Наши крымские предприятия и ВУЗы уже проводят сборы, чтобы мы вместе порадовали бойцов, — отметила руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

