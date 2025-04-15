Самые популярные города в Крыму для покупки жилья в ипотеку

Наибольшее количество выданных за год ипотечных кредитов ВТБ в Республике Крым приходится на столицу региона Симферополь и два курортных города Евпаторию и Ялту, сообщила пресс-служба банка.

Лидерами среди городов Крыма по количеству выданных за год ипотечных кредитов ВТБ в Крыму стали Евпатория (18% от общего количества оформленных сделок), Симферополь (17%) и Ялта (15%). Ялта также занимает первое место по объему ипотечного кредитования. Наибольшей популярностью среди клиентов, оформивших ипотеку в ВТБ на покупку жилья в Крыму, пользуются однокомнатные квартиры в новостройках площадью до 40 кв. метров, — сообщили в банке.

ВТБ начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму с мая 2024 года. Всего за это время банк оформил сделки на 1,7 млрд рублей, из них около 460 млн рублей — в 1 квартале 2025 года. Как отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, ситуация на ипотечном рынке России непростая, однако Крым является одним из самых популярных направлений для инвестиций в недвижимость, особенно в курортных городах.

На сегодняшний день основным спросом у клиентов пользуется жилье в новостройках, и заемщики традиционно отдают предпочтение льготным государственным программам поддержки ипотечного кредитования, — сказал он.

По статистике ВТБ, в первом квартале 2025 года из общего количества выданных в Республике Крым и Севастополе ипотек около 90% пришлось на льготные программы, самой популярной из которых остается «семейная ипотека».

источник: ТАСС