Самые популярные направления марта: куда россияне отправятся в путешествие весной. В Симферополь — да!

Эксперты сервиса путешествий Туту проанализировали спрос на авиа- и железнодорожные билеты и выяснили, куда поедут россияне этой весной. Чаще всего путешественники покупали билеты на поезд из Москвы в Петербург, а на самолёт — из Москвы в Калининград. Также россияне отправятся в Минск на поезде, а на самолёте — в Баку, Стамбул и Париж.

Поезд

Самым популярным российским направлением для путешествия на поезде весной стал Санкт-Петербург. Билеты из Москвы в Северную столицу составляют 10,2% от общих продаж. Средняя цена билета — 3427 рублей.

Также путешественники отправятся из Москвы в Симферополь и Ростов-на-Дону. Билет в Симферополь стоит в среднем 10263 рубля, в Ростов-на-Дону — 6081 рубль.

На четвёртом месте в рейтинге популярных направлений — Адлер, но только с отправлением из Краснодара. Билеты по маршруту Краснодар — Адлер стоят в среднем примерно 1625 рублей.

На пятом месте — сам Краснодар с отправлением из Москвы. Такой билет стоит примерно 6609 рублей.

По сравнению с весной 2024 года железнодорожные билеты подорожали. Больше всего — из Москвы в Симферополь: билет стоит на 39% дороже, чем в прошлом году. Билеты из Москвы в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону подорожали на 7%, в Краснодар — на 8%. Билеты из Краснодара в Адлер стоят на 11% дороже, чем в прошлом году.

Самым популярным зарубежным направлением для путешествий на поезде стала Республика Беларусь. Российские путешественники отправятся в Минск, Гомель и Брест из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Больше всего билетов на поезд купили из Москвы в Минск — 37,2% от общего числа продаж. Средняя цена билета составляет 4554 рубля, и по сравнению с 2024 годом она не выросла.

На втором месте — Санкт-Петербург — Минск и 7,4% от общего числа продаж (в прошлом году — 5,2%). Средняя цена билета составляет 5926 рублей, по сравнению с 2024-м она выросла на 6%.

На третьем месте — Ростов-на-Дону — Минск. Популярность такого маршрута в 2025-м увеличилась, а вот стоимость билетов снизилась на 1% и составляет 8856 рублей.

Также путешественники поедут в Брест и Гомель из Москвы. Средняя стоимость билета в Брест составляет около 6645 рублей, в Гомель — 5377 рублей. По сравнению с 2024 годом стоимость билетов в Брест увеличилась на 4%, а в Гомель — на 1% снизилась.

Самолёт

Самое популярное российское авианаправление для путешествия весной — Калининград. В среднем билеты с вылетом из Москвы стоят 12141 рубль, в 2025-м году они подорожали на 8%.

Также россияне полетят весной из Москвы в Сочи и Минеральные Воды, а из Петербурга — в Калининград и Сочи. Билеты из Москвы в Сочи стоят примерно 19666 рублей (они подорожали примерно на 9%), в Минеральные Воды — 20630 рублей. В 2025 году билет в Минеральные Воды из Москвы стоит на 18% дороже.

Четвёртую и пятую строчку рейтинга занимают Калининград и Сочи с вылетом из Петербурга. Билеты из Санкт-Петербурга в Калининград по сравнению с 2024 годом подорожали на 4% и стоят в среднем 13808 рублей. Весенние билеты из Санкт-Петербурга в Сочи подорожали на 17% и стоят в среднем 26485 рублей.

Из городов ближнего зарубежья самым популярным стал Баку. Билеты стоят в среднем 26755 рублей. На втором месте Ташкент — улететь туда весной можно примерно за 24113 рублей. Билеты в Ереван стоят 24803 рубля, в Ашхабад — 48105 рублей, в Минск — 12996 рублей. Все билеты — с вылетом из Москвы.

Билеты в Баку, Минск и Ашхабад стали дороже, а вот стоимость билетов в Ташкент снизилась на 13% по сравнению с прошлым годом. Стоимость билетов в Ереван не изменилась.

Из городов дальнего зарубежья самым популярным стал Стамбул: туда россияне полетят из Сочи, Москвы и Минеральных Вод. Также в списке популярных направлений Дубай и Пхукет.

Больше всего авиабилетов путешественники купили из Сочи в Стамбул — 8,3% от общих продаж. Билет стоит в среднем 24876 рублей, по сравнению с 2024 годом цена не изменилась. Примерно столько же билетов в Стамбул путешественники купили с вылетом из Москвы. Средняя цена составляет 31110 рублей — это на 15% ниже, чем в прошлом году.

Далее в рейтинге — Дубай. Россияне летают туда реже, чем в 2024-м — средняя стоимость билетов снизилась и теперь составляет 54688 рублей.

На Пхукет можно улететь в среднем за 90406 рублей из Москвы — это направление на четвёртом месте рейтинга.

На пятом — Минеральные Воды — Стамбул. Билет стоит в среднем 27964 рубля. Это на 16% дороже, чем в 2024 году.

Также эксперты Туту проанализировали билеты в Европу. Самым популярным направлением стал Париж с вылетом из Москвы. Билет стоит в среднем 71663 рубля.

На втором месте в рейтинге популярных направлений — Москва — Белград. Средняя стоимость билета 84166 рублей. В столицу Сербии, в отличие от остальных европейских направлений рейтинга, можно добраться прямым рейсом.

На третьем — Москва — Милан (в среднем 80043 рубля за билет), на четвёртом — Барселона, также с вылетом из Москвы (в среднем 68654 рубля за билет). Замыкает пятёрку популярных направлений Мюнхен. Билеты с вылетом из Москвы стоят примерно 78881 рубль. Стоимость билетов в Париж, Милан и Барселону увеличилась, в Белград и Мюнхен — снизилась.

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