Самые важные документы в России: паспорт гражданина и сертификат о прививке от «ковида»

Сертификат о вакцинации должен стать для россиян таким же важным документом как паспорт. Об этом заявила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула важность этого документа в период пандемии, отметив, что ситуация по коронавирусу остается сложной по всей России. За последнюю неделю она ухудшилась в пяти регионах — Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, улучшение ситуации с коронавирусом зафиксировано в Республиках Калмыкия и Тыва.

По словам Голиковой, чтобы не затягивать развитие пандемии, важно достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, для этого привиться должны более 70% россиян. Сегодня первым компонентом препарата от коронавируса вакцинированы 63,1 млн россиян, полный цикл вакцинации прошли почти 58 млн человек. Сегодня уровень коллективного иммунитета составляет 49%.

Прививку от коронавируса наши соотечественники могут сделать бесплатно. Россиянам доступны четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт».