Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Самые важные документы в России: паспорт гражданина и сертификат о прививке от «ковида»

crimeapress_news

verevo
Самые важные документы в России: паспорт гражданина и сертификат о прививке от «ковида»

Самые важные документы в России: паспорт гражданина и сертификат о прививке от «ковида»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:51 12.11.2021

Сертификат о вакцинации должен стать для россиян таким же важным документом как паспорт. Об этом заявила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула важность этого документа в период пандемии, отметив, что ситуация по коронавирусу остается сложной по всей России. За последнюю неделю она ухудшилась в пяти регионах — Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, улучшение ситуации с коронавирусом зафиксировано в Республиках Калмыкия и Тыва.

По словам Голиковой, чтобы не затягивать развитие пандемии, важно достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, для этого привиться должны более 70% россиян. Сегодня первым компонентом препарата от коронавируса вакцинированы 63,1 млн россиян, полный цикл вакцинации прошли почти 58 млн человек. Сегодня уровень коллективного иммунитета составляет 49%.

Прививку от коронавируса наши соотечественники могут сделать бесплатно. Россиянам доступны четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт».

Самые важные документы в России: паспорт гражданина и сертификат о прививке от «ковида»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.