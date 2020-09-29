Самый большой банк Крыма выдал более 3 млрд рублей по программе льготной ипотеки под 6,5%

РНКБ Банк, являющийся системообразующим в Крыму, выдал более 3 млрд рублей на новостройки по программе льготная ипотека под 6,5% с момента ее запуска в конце апреля 2020 года.

Также подписаны договоры по выдаче ипотечных кредитов в рамках данной программы на сумму более 600 млн рублей, — сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

В банке уточнили, что в рамках программы приобретено более 1,3 тыс. квартир в регионах присутствия банка, средняя сумма кредита составила около 2,7 млн рублей. По статистике кредитной организации, чаще всего льготную ипотеку оформляют мужчины — их доля составляет 56% от общего количества заявителей, средний возраст — 37 лет. Среди участников программы есть как жители полуострова — их около 65%, так и жители других регионов России — 35% соответственно. Доля выдач по этому продукту составляет 50% от общего числа выдач ипотеки по другим программам, рассказали в банке.

Напомним, Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Президент России Владимир Путин 23 июня предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.

Источник: ТАСС

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