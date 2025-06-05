Мужчины чаще женщин предпочитают окрошку, свекольник популярнее у женщин, а вот шашлыки любят все одинаково. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и «Перекресток» приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Самым популярным летним блюдом у жителей Крыма оказалась окрошка. Об этом рассказали 40% опрошенных. На втором месте — шашлык (38%). Свекольник выбрали только 3%. Еще 19% назвали другие летние хиты: вареную кукурузу, кабачковые оладьи, овощной салат, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое.

Шашлыки любят одинаково сильно и мужчины, и женщины — 39 и 38% голосов соответственно. Окрошку же в качестве любимого блюда чаще называли представители сильного пола (42% против 38% среди женщин). А вот свекольник жительницы Крыма выбирали чаще мужчин (5% против 1%).

Респонденты в возрасте 35—45 лет чаще выбирают окрошку (47%), тогда как любители шашлыков — это в основном молодежь до 35 лет (54%).

С ростом уровня доходов растет любовь к традиционному холодному супу на квасе или на кефире, тогда как популярность шашлыков снижается.

Время проведения: 22 апреля — 5 мая 2025 года

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