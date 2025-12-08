Самыми востребованные профессии в Крыму — врач и учитель

Острый дефицит сейчас у нас в сфере здравоохранения – все врачи узких специальностей. Онкологи, эндокринологи, кардиологи, неврологи, анестезиологи сейчас на вес золота. Также остро не хватает среднего медицинского персонала – медсестры, фельдшеры и т.д. Дефицит есть среди сотрудников в сферах туризма, строительства, в IT-отрасли, – перечислила собеседница.

Несмотря на эти тенденции, в Крыму есть острая нехватка специалистов в нескольких сферах.

Анализируя рынок заработных плат с 2020 по 2025 годы, специалист отмечает заметное их увеличение – практически в два раза.

Если говорить о рынке труда в Крыму, то сейчас здесь правит кандидат. Если 5-7 лет назад работодатель из определенного количества кандидатов достаточно длительно подбирал себе персонал, потому что был широкий выбор, то на сегодняшний день на одного кандидата приходится несколько вакансий, – рассказала эксперт.

Кроме того, по данным руководителя агентства по подбору персонала, сейчас в Крыму колоссальная нехватка кадров в сфере образования.

Учителей, педагогов вузов в целом не хватает… Молодой персонал, который выпускается после вуза, сложно привлечь в эту сферу, поэтому здесь необходимы программы поддержки со стороны государства. Здесь специалистов крайне мало, – обращает внимание гостья эфира.

Сельское хозяйство в Крыму сейчас развивается активно. И в связи с этим не всегда хватает квалифицированных специалистов. Сейчас происходит модернизация производства, где требуются определенные компетенции, – добавила собеседница.

Спрос на все вышеперечисленные профессии в Крыму будет сохранятся и в ближайшие 5-7 лет.

Важно быть квалифицированным специалистом своей ниши, важно найти дело, как бы это банально ни звучало, которое нравится, и заниматься этим, совершенствоваться, обучаться, расти и двигаться по карьерной лестнице… Я искренне считаю, что любая специальность дает возможность развиваться и финансово, – считает эксперт.

В целом, по мнению специалиста по подбору персонала, рынок труда сейчас находится в «идеальном шторме», когда совпало несколько факторов.