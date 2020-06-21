Санатории Крыма помогут в восстановлении детей, заразившихся коронавирусом

Санатории Крыма будут этим летом принимать детей, вылечившихся после заражения новым коронавирусом, чтобы помочь им в восстановлении здоровья. Об этом Президенту РФ Владимиру Путину в субботу в ходе встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции рассказала врач-педиатр евпаторийского санатория «Орленок» Наталия Шелепа.

Мы очень рады, что режим самоизоляции закончился, и мы можем приступить к работе. Руководство Крыма разрешило открыть туристический сезон, с 27 июня ждём детей Крыма, а с 1 июля уже к нам пойдёт заезд санкт-петербургских детей с родителями. Конечно, мы приготовили всё, для того чтобы смог функционировать санаторий в новых условиях согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. Мы понимаем, что условия работы будут сложные, не те, которые были в прошлые годы, но мы постараемся выполнить всё так, как положено. Санаторий «Орлёнок» оздоравливает детей разной патологии, но сейчас, в этом году, нам придётся, конечно, работать и с больными, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Мы надеемся, что климат евпаторийский им поможет в восстановлении здоровья. Ждём всех гостей к себе и обеспечим, конечно, противоэпидемический режим, профилактику, чтобы было всё благополучно, — рассказала Наталия Шелепа.

Президент попросил уточнить: «Когда вы пустите всех граждан России в Крым, есть ли какие-то ограничения»?

Пока разрешили только лишь с 1 июля. Но, конечно, насторожённость есть, и у нас будут определённые условия для приёма граждан, — ответила крымчанка. — Как и было, санаторно-курортная карта, но к этому обязательно справка об эпидокружении и обязательно анализ на ПЦР. Но надеемся, что, может быть, в дальнейшем всё это будет снято, потому что проблемы будут для обследования. Будем стараться.

Фото: kremlin.ru