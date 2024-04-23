Санатории России — за здоровьем в отпуск

В нашем бешенном ритме жизни многие из нас относятся к отпускам как к единственной возможности просто отоспаться. Ну а для кого-то, конечно, это время для развлечений по принципу «оторваться на полную катушку». Между тем, поговаривают знатоки, которые понимают как «выжать» из отпуска по максимуму, два озвученных выше варианта отдыха ничего общего с этим самым отдыхом не имеют. И дают совет: хотите получить пользу и для души, и для тела, и «разгрузить мозг» отправляйтесь в санаторий! Благо на территории России курортов с программами восстановления и лечения ни один десяток. Из этого многообразия можно выбрать как пятизвёздочный санаторий, так и место пребывания попроще.

Какие же курорты России специализируются на санаторном лечении? Озвучим рейтинг наиболее востребованных: