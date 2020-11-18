Санаторно-курортной отрасли Крыма нужны целевые программы и субсидии. На данный момент максимально востребованными будут специализированные Программы по реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Их нужно разрабатывать на базе научных, медицинских институтов. Также необходимо разрабатывать механизмы субсидирования отдыха, оздоровления и реабилитации тех, кто соприкасался с коронавирусной инфекцией по долгу службы, среди них: врачи, а также средний и младший медперсонал, органы правопорядка, соцработники, преподаватели и прочие. Об этом было заявлено на пресс-конференции, организованной при участии Российского союза туриндустрии, Национальной курортной ассоциации и Комиссии РСПП по туриндустрии на​ онлайн-площадке «Известий».

Сегодня имеет огромное значение не только активная профилактика: социальная дистанция, масочный режим и др., но и профилактика в целом: активный образ жизни, спорт, прогулки на свежем воздухе, правильное питание, витамины, профилактика хронических заболеваний, которые осложняются коронавирусной инфекцией. Это все то, ради чего был создан санаторно-курортный комплекс, и это то, на чем основываются его перспективы развития и максимальная затребованность, – сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По словам Вадима Волченко, в этом году туристическая и санаторно-курортная отрасль Крыма прошла пиковые нагрузки, которые не видела с постсоветских времен и не допустила серьезных срывов в работе и вспышек заболевания в объектах размещения, еще раз подтвердив высокий профессионализм работников турсферы.

В Крыму сегодня функционирует 367 средств размещения, в том числе 71 санаторий.