Санитар горбольницы №5 Севастополя брал взятки за подготовку и выдачу тел умерших. Деньги отдавал «выше»

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении санитара патологоанатомического отделения ГБУЗ Севастополя «Городская больница № 5 Центр охраны здоровья матери и ребенка». Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Следственным отделом по Ленинскому району города Севастополя установлено, что летом 2023 года действующий на тот момент заведующий патологоанатомическим отделением организовал коррупционную схему по получению взяток от граждан за своевременную подготовку и выдачу тел умерших, а также предоставление сопутствующего комплекса ритуальных услуг. В качестве посредника должностное лицо привлек подчиненного сотрудника. В результате преступных действий с сентября 2023 года по май 2024 года санитар патологоанатомического отделения передал от жителей Севастополя своему непосредственном руководителю взятки на общую сумму свыше 1 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Коррупционные действия работников патологоанатомического отделения были выявлены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю.
Следствием собрана вся необходимая доказательственная база. Расследование уголовного дела в отношении санитара отделения завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении взяткодателей и основного взяткополучателя – заведующего отделением выделены в отдельные производства.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя