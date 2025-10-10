Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Санитар горбольницы №5 Севастополя брал взятки за подготовку и выдачу тел умерших. Деньги отдавал «выше»
Новости Республики
Санитар горбольницы №5 Севастополя брал взятки за подготовку и выдачу тел умерших. Деньги отдавал "выше"

Санитар горбольницы №5 Севастополя брал взятки за подготовку и выдачу тел умерших. Деньги отдавал «выше»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:10 10.10.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении санитара патологоанатомического отделения ГБУЗ Севастополя «Городская больница № 5 Центр охраны здоровья матери и ребенка». Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Следственным отделом по Ленинскому району города Севастополя установлено, что летом 2023 года действующий на тот момент заведующий патологоанатомическим отделением организовал коррупционную схему по получению взяток от граждан за своевременную подготовку и выдачу тел умерших, а также предоставление сопутствующего комплекса ритуальных услуг. В качестве посредника должностное лицо привлек подчиненного сотрудника. В результате преступных действий с сентября 2023 года по май 2024 года санитар патологоанатомического отделения передал от жителей Севастополя своему непосредственном руководителю взятки на общую сумму свыше 1 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Коррупционные действия работников патологоанатомического отделения были выявлены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю.

Узнайте больше:  Экстренное предупреждение: Крым накроют ливни с грозами и ветром

Следствием собрана вся необходимая доказательственная база. Расследование уголовного дела в отношении санитара отделения завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении взяткодателей и основного взяткополучателя – заведующего отделением выделены в отдельные производства.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x