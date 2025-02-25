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Санкции против Крыма за 11 лет привели его к самодостаточности - Владимир Константинов
иллюстрация: pxhere.com

Санкции против Крыма за 11 лет привели его к самодостаточности — Владимир Константинов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:06 25.02.2025

Республика Крым за 11 лет под европейскими санкциями стала лишь более самодостаточной в экономике, заявил ТАСС председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, комментируя очередной пакет антироссийских санкций, затрагивающий и полуостров.

Крым находится под санкциями уже 11 лет. За это время все, что только можно, нам отрезали и против нас ввели. А мы хорошо усвоили и доказали, прежде всего себе, что санкции — не приговор, а стимул развиваться. На сегодня Крым стал одним из символов преобразований, кардинально меняющих облик России. Мы не только добились значительных успехов в построении самодостаточной экономики республики, но и активно работаем на укрепление экономической мощи всей страны, — заявил Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что благодаря господдержке и модернизации производственных мощностей объем промышленного производства за эти годы увеличился в республике в 2,4 раза.

Собственные доходы бюджета в виде налоговых и неналоговых поступлений по сравнению с 2014 годом увеличились почти в 5,2 раза. Только за последний год поступления выросли на 28,6%, в бюджет поступило 132,3 млрд руб. <…> Если все это — следствие санкционного давления — пусть давят и дальше. Только крепче будем, — отмечает спикер регионального парламента.

В понедельник стало известно, что главы МИД ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России. В частности, под рестрикции подпали 48 физических и 35 юридических лиц, 53 компании, в том числе из Индии, Казахстана, КНР, ОАЭ, Сингапура, Турции и Узбекистана за якобы «помощь России в конфликте против Украины». Кроме того, санкции затронули различные сферы экономики, в том числе банковскую сферу, порты и аэропорты, запрещен экспорт авиатехнологий и игровых консолей. Новые ограничения введены против Крыма, Севастополя и регионов Донбасса и Новороссии с целью «затруднить их интеграцию в состав РФ».

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источник: ТАСС 

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