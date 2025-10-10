Прямо сейчас:
Санкции санкциями, а россияне стали чаще покупать квартиры и дома в странах Евросоюза

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:26 10.10.2025

В 2025 году у россиян, покупающих зарубежную недвижимость, наибольшим спросом пользовались страны ЕС, а страны Юго-Восточной Азии сместились на второе место. Европа стала лидером по этому показателю впервые с 2022 года, говорится исследования агентства зарубежной недвижимости Intermark Global. Аналитики связывают это с ростом интереса россиян к получению ВНЖ в странах Евросоюза.

По итогам трёх кварталов 2025 года доля сделок россиян с европейской недвижимостью достигла 41%. Годом ранее она не превышала 30%.

Наибольшим спросом у россиян пользовалась недвижимость в странах Шенгенской зоны, таких как Франция, Испания, Словения и Португалия. В число лидеров также вошёл Кипр, который не входит в Шенгенскую зону.

Россиян, выбирающих недвижимость в Европе, интересуют не инвестиционная привлекательность объекта, а возможность получения иммиграционного статуса ЕС без ограничений в виде необходимости проживания в стране, рассказала управляющий партнёр Intermark Global Ирина Мошева. Она отметила, что такие сделки дают возможность получить вид на жительство в странах ЕС и позволяют более свободного передвигаться по миру.

Почти треть спроса на зарубежное жильё, 32%, пришлась на страны Юго-Восточной Азии. Это на 10 п.п. меньше прошлогоднего показателя. Наибольшим спросом у россиян пользовались Таиланд и Бали. Эти страны привлекательны для инвесторов из-за высокого инвестиционного потенциала и низкого порога входа. Средний доход от аренды на Бали составляет 15% годовых, в Таиланде — 10% годовых, при этом прирост цен на жильё в этих странах — от 5% до 10% в год, говорится в исследовании.

На третьем месте по популярности у российских покупателей зарубежной недвижимости — страны Ближнего Востока. Доля сделок россиян с такой недвижимостью за год выросла с 7% до 17%. Наибольшее популярны у граждан РФ недвижимость в ОАЭ и Омане.

Спрос на жильё в Турции со стороны россиян остаётся стабильным — на эту страну приходится 6% от общего спроса.  Жильё в Турции интересно российским покупателям из-за доходной недвижимости, доступного ВНЖ и гражданства за инвестиции и комфортного климата.

источник: ЦИАН

