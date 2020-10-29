Саудовская Аравия открывает границы для паломников

Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь (Таврический муфтият) и крымский хадж-оператор АВН-ТУР сообщают, что c 1 ноября 2020 года Королевство Саудовская Аравия открывает границы для совершения малого паломничества — Умра.

Умру разрешено совершать лицам от 18 до 50 лет. Внимание! При оформлении выездных документов необходима справка об отсутствии КОВИД, выданная не позже чем за 3 суток до вылета. Паломничество будет совершаться группами по 50 человек. Разрешения на въезд и все услуги Умры только через действующих сертифицированных туроператоров, — отмечают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.