Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Саудовская Аравия открывает границы для паломников

crimeapress_news

Саудовская Аравия открывает границы для паломников
фото: jakman1 (pixabay.com)

Саудовская Аравия открывает границы для паломников

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:03 29.10.2020

Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь (Таврический муфтият) и крымский хадж-оператор АВН-ТУР сообщают, что c 1 ноября 2020 года Королевство Саудовская Аравия открывает границы для совершения малого паломничества — Умра.

Умру разрешено совершать лицам от 18 до 50 лет. Внимание! При оформлении выездных документов необходима справка об отсутствии КОВИД, выданная не позже чем за 3 суток до вылета. Паломничество будет совершаться группами по 50 человек. Разрешения на въезд и все услуги Умры только через действующих сертифицированных туроператоров, — отмечают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

Умра с АВН ТУР:

  • 8978 0908202
    8925 7158485
  • 8800 5513130 – звонки по РФ бесплатно.

Саудовская Аравия открывает границы для паломников

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.