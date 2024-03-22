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Сбер презентовал посвящённую у выставку «Города будущего»

Сбер презентовал посвящённую Крыму выставку «Города будущего»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:32 22.03.2024

С 22 марта по 11 апреля в городах присутствия Сбера будет работать передвижная выставка «Города будущего», которая покажет, как по версии нейросети Сбера Kandinsky могут выглядеть крупнейшие города крымского полуострова через 100 лет.

Благодаря этой экспозиции жители и гости полуострова смогут посмотреть на знакомые города с другой стороны, представить, как Крым будет развиваться в ближайшем будущем и где предстоит жить нашим детям и внукам. Сбер активно сотрудничает с государственными и частными компаниями во всех отраслях от здравоохранения до строительства, запускает ESG-проекты, которые нацелены на долгосрочную перспективу и помогут процветанию Крыма в будущем, — цитирует пресс-служба управляющего Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.  

Сбер презентовал посвящённую Крыму выставку «Города будущего»

Увидеть «Города будущего» можно:

  • с 22 по 27 марта в Симферополе и Севастополе;
  • с 28 марта по 3 апреля в Евпатории и Керчи;
  • с 4 по 11 апреля в Ялте и Феодосии
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Выставочные стенды расположены в Симферополе перед головным офисом Сбера в Крыму на ул. Киевская, 8, в Севастополе перед офисом на ул. Руднева 13-31, в

источник: пресс-служба Сбера

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