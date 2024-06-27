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Сбежал в Псковскую область, но за госизмену ответит — приговор крымчанину
Иллюстрация: ВК

Сбежал в Псковскую область, но за госизмену ответит — приговор крымчанину

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:22 27.06.2024

Жителя Сакского района Республики Крым приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене, сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.

В Верховном суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого житель Сакского района 1991 года рождения был признан виновным в государственной измене, — говорится в сообщении.

В суде уточнили, что сотрудники ФСБ задержали мужчину в Псковской области. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.

источник: ТАСС

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