Сбежал в Псковскую область, но за госизмену ответит — приговор крымчанину

В Верховном суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого житель Сакского района 1991 года рождения был признан виновным в государственной измене, — говорится в сообщении.
В суде уточнили, что сотрудники ФСБ задержали мужчину в Псковской области. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.
источник: ТАСС
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С тегами: суды Крыма