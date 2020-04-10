Сбежавших из дома в Симферопольском районе братьев 12 и 15 лет нашли и вернули опекунам

В Симферопольском районе полицейские разыскали и вернули домой двух несовершеннолетних братьев. О начале розыска — ЗДЕСЬ.

Сотрудники ОМВД по Симферопольскому району вернули домой двух «потеряшек»: несколько дней назад двое братьев в возрасте 12 и 15 лет ушли в неизвестном направлении, не предупредив взрослых о своих планах, — сообщает пресс-служба МВД по РК. — Опекуны, в семье которых проживают несовершеннолетние, обратились в дежурную часть полиции 8 апреля. На поиски мальчишек были брошены все силы наружных служб полиции Симферопольского района, а также Управления Уголовного розыска МВД по Республике Крым. Беспокойство взрослых подогревалось тем, что у детей не было при себе телефонов, в соцсетях они не зарегистрированы, при этом связь с ними была потеряна еще несколько дней назад.

Сотрудниками полиции, а также волонтерами было организовано прочесывание местности в Симферопольском районе, также проводились поисковые мероприятия в крымской столице. В результате братья были найдены полицейскими в лесу, где все это время жили под открытым небом и грелись у костра. Стражи порядка установили, что противоправных посягательств в отношении них не совершалось.

С ребятами и их опекунами инспектора подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы. Полицейские выяснили, что у детей не было серьезных поводов сбегать от своих опекунов, а их выходка была лишь детской шалостью.