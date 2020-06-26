Сбил пешехода и скрылся с места происшествия. ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»

Этой ночью, приблизительно, в 00:10 на трассе «Симферополь – Евпатория», на участке доги между Прибрежным и Саками произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Авто, сбившее человека, скрылось с места аварии (47-й км трассы).

Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь со стороны Евпатории в направлении Симферополя, допустил наезд на гражданина 1983 года рождения. В результате пешеход получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, — сообщили в ГИБДД.

Идет поиск виновника аварии, устанавливаются данные водителя и транспортного средства.

Фото: ВК, Автопартнер Крым.