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Сбил пешехода и скрылся с места происшествия. ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»

Сбил пешехода и скрылся с места происшествия. ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:03 26.06.2020

Этой ночью, приблизительно, в 00:10 на трассе «Симферополь – Евпатория», на участке доги между Прибрежным и Саками произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Авто, сбившее человека, скрылось с места аварии (47-й км трассы).

Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь со стороны Евпатории в направлении Симферополя, допустил наезд на гражданина 1983 года рождения. В результате пешеход получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, — сообщили в ГИБДД.

Идет поиск виновника аварии, устанавливаются данные водителя и транспортного средства.

Сбил пешехода и скрылся с места происшествия. ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»

Фото: ВК, Автопартнер Крым.

Сбил пешехода и скрылся с места происшествия. ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»

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