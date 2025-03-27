Сбил сотрудника Росгвардии и реализовывал психотропные вещества — теперь севастополец едет в колонию

Следственным отделом по Нахимовскому району и судом установлено, что в мае 2024 года мужчина на личном автомобиле перевозил психотропные вещества. На автотрассе в районе села Полюшко транспортное средство для проверки было остановлено правоохранительными органами. Водитель, опасаясь обнаружения запрещенных веществ и привлечения к ответственности, в попытке скрыться совершил наезд на сотрудника Росгвардии, причинив ему телесные повреждения средней тяжести. В последующем автомобиль был остановлен с применением спецсредств, а фигурант задержан в районе поселка Кача, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства.