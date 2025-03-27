Сбил сотрудника Росгвардии и реализовывал психотропные вещества — теперь севастополец едет в колонию

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 40-летнему жителю Севастополя. Он признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере (ч. 2 ст. 318, ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Следственным отделом по Нахимовскому району и судом установлено, что в мае 2024 года мужчина на личном автомобиле перевозил психотропные вещества. На автотрассе в районе села Полюшко транспортное средство для проверки было остановлено правоохранительными органами. Водитель, опасаясь обнаружения запрещенных веществ и привлечения к ответственности, в попытке скрыться совершил наезд на сотрудника Росгвардии, причинив ему телесные повреждения средней тяжести. В последующем автомобиль был остановлен с применением спецсредств, а фигурант задержан в районе поселка Кача, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства.
В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, проведены все необходимые экспертизы.
Приговором суда житель Севастополя признан виновным и приговорен по совокупности преступлений к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
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