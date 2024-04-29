Сбор клубники в Крыму стартовал в этом году на три недели раньше обычного срока

В 2024 году аграрии Крыма ожидают урожай не менее 200 тонн ягоды.

Как рассказала врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова, ягодными культурами в Крыму занято около тысячи гектаров, из них под клубникой (земляникой) – 600 гектаров, в том числе в закрытом грунте – 24 гектара. На данный момент в Крыму самые большие площади, занятые этой культурой в Бахчисарайском Джанкойском, Сакском, Симферопольском районах.

Лидером по производству земляники садовой является Бахчисарайский район. Здесь находится одна из самых высокотехнологичных теплиц на территории полуострова.

Сельхозпроизводители приступили к уборке земляники в закрытом грунте Землянику садовую выращивают в специальных грядках с помощью системы капельного орошения. Посадочный материал высокого качества. Для улучшения урожая каждый год аграрии клонируют рассаду и в августе высаживают в теплицы.

Ожидания в этом году хорошие. В 2024 году сельхоз товаропроизводители ожидают урожай не менее 200 тонн ягоды Планы аграриев будут выполнены, так как в этом году погодные условия таковы, что почти на три недели раньше начался первый сбор и на сегодняшний день клубника массово идёт в закрытом грунте и в ближайшее время пойдет созревание в открытом грунте. Надеемся, что в этом году аграриям удастся собрать урожай, не меньше, чем в прошлом году, — отметила врио министра.

Фото: минсельхоз РК.