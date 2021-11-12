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Сборная КФУ по футболу вышла в четвертьфинал студенческого чемпионата мира
фото: пресс-служба КФУ

Сборная КФУ по футболу вышла в четвертьфинал студенческого чемпионата мира

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:22 12.11.2021

Сборная Крымского федерального университета по футболу вышла в четвертьфинал Чемпионата мира среди университетов, который проходит в Италии. Крымские спортсмены выиграли три игры из трёх. Соперник сборной вуза в четвертьфинале пока не определён.

Сегодня наша команда сыграет ещё с Миланским университетом, но независимо от результатов игры, она проходит в четвертьфинал. Соперник пока неизвестен. В четвертьфинале нашей команде предстоит сыграть либо с командой Саратовского государственного университета, либо с футболистами Университета им. Я.А. Коменского (Братислава, Словакия), – цитирует пресс-служба вуза тренера команды Крымского федерального университета Андрея Горбачева.

Напомним, сборная Крымского федерального университета – действующий чемпион Национальной студенческой футбольной лиги.

Сборная КФУ по футболу вышла в четвертьфинал студенческого чемпионата мира

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