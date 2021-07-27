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«Верево Сити»
Сборная Крыма на Кубке России по лёгкой атлетики завоевала три медали
фото: Крымская Республиканская федерация лёгкой атлетики

Сборная Крыма на Кубке России по лёгкой атлетики завоевала три медали

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:46 27.07.2021

Сборная Крыма на Кубке России по легкой атлетике, прошедшем в Брянске, сообщает «Крымский спорт», завоевала две золотые медали и оду серебряную.

  • Заслуженный мастер спорта Вера Маркарян (Ребрик) из Ялты (тренер – Ярослав Литвинов) уже традиционно выиграла соревнования в метании копья среди женщин, на этот раз с результатом 58,64 м.
  • Мастер спорта Виолетта Малышенок из Симферопольского района (тренеры – Юрий Абрамов, Виктор Демидович и Вера Шевченко) первенствовала в беге 3000 м с препятствиями среди женщин (10.27,42 мин.).
  • «Серебро» в беге на 100 м среди мужчин в активе мастера спорта международного класса Руслана Перестюка из Симферополя (10,36 сек.). Сильнейшим спринтером стал Владислав Доронин из Воронежской области (10,23 сек.).

 

Сборная Крыма на Кубке России по лёгкой атлетики завоевала три медали

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