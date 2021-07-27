Сборная Крыма на Кубке России по лёгкой атлетики завоевала три медали

Сборная Крыма на Кубке России по легкой атлетике, прошедшем в Брянске, сообщает «Крымский спорт», завоевала две золотые медали и оду серебряную.

Заслуженный мастер спорта Вера Маркарян (Ребрик) из Ялты (тренер – Ярослав Литвинов) уже традиционно выиграла соревнования в метании копья среди женщин, на этот раз с результатом 58,64 м.

Мастер спорта Виолетта Малышенок из Симферопольского района (тренеры – Юрий Абрамов, Виктор Демидович и Вера Шевченко) первенствовала в беге 3000 м с препятствиями среди женщин (10.27,42 мин.).

«Серебро» в беге на 100 м среди мужчин в активе мастера спорта международного класса Руслана Перестюка из Симферополя (10,36 сек.). Сильнейшим спринтером стал Владислав Доронин из Воронежской области (10,23 сек.).