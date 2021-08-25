Сборная Крыма по пляжному регби – в десятке чемпионата страны-2021

Мужская сборная Крыма по пляжному регби заняла десятое место в чемпионате России-2021. Финальный этап соревнований, в котором приняли участие 15 сильнейших команд страны, прошел в Москве на базе ЦПВС «Динамо».

Наши земляки неудачно выступили на стадии группового этапа (уступили подмосковному РК «Зеленоград» – 3:8, питерскому ЛТА – 4:5 и сборной Дагестана – 4:6), в результате в плей-офф вынуждены были бороться лишь за 9-15-е места. Здесь наконец-то пришел долгожданный успех: последовательно были обыграны новгородский «Варяг» – 7:5 и РК «Ойшкар-Ола» – 6:4. В локальном финале за 9-10-е места крымчане в дополнительное время, к сожалению, вновь проиграли РК «Зеленоград» – 5:6, — сообщает «Крымский спорт».

Напомним, в сезоне-2020 сборная Крыма была на этих соревнованиях шестой.

Чемпионом страны-2021 среди мужских команд стала казанская «Энергия», в финале одолевшая сборную Самарской области – 4:3. В женской турнире титул достался московскому ЦСКА.