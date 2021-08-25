Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | Сборная Крыма по пляжному регби – в десятке чемпионата страны-2021

crimeapress_news



«Верево Сити»
Сборная Крыма по пляжному регби – в десятке чемпионата страны-2021
фото: Всероссийская Ассоциация пляжных видов спорта

Сборная Крыма по пляжному регби – в десятке чемпионата страны-2021

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 18:24 25.08.2021

Мужская сборная Крыма по пляжному регби заняла десятое место в чемпионате России-2021. Финальный этап соревнований, в котором приняли участие 15 сильнейших команд страны, прошел в Москве на базе ЦПВС «Динамо».

Наши земляки неудачно выступили на стадии группового этапа (уступили подмосковному РК «Зеленоград» – 3:8, питерскому ЛТА – 4:5 и сборной Дагестана – 4:6), в результате в плей-офф вынуждены были бороться лишь за 9-15-е места. Здесь наконец-то пришел долгожданный успех: последовательно были обыграны новгородский «Варяг» – 7:5 и РК «Ойшкар-Ола» – 6:4. В локальном финале за 9-10-е места крымчане в дополнительное время, к сожалению, вновь проиграли РК «Зеленоград» – 5:6, — сообщает «Крымский спорт».

Напомним, в сезоне-2020 сборная Крыма была на этих соревнованиях шестой.

Чемпионом страны-2021 среди мужских команд стала казанская «Энергия», в финале одолевшая сборную Самарской области – 4:3. В женской турнире титул достался московскому ЦСКА.

Сборная Крыма по пляжному регби – в десятке чемпионата страны-2021

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.