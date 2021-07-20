Сборная Крыма — в медалистах Всероссийского турнира «Сумотори Кубани»

II Всероссийские соревнования по сумо «Сумотори Кубани» прошли 17 июля в Новороссийске на базе спорткомплекса «Патриот». В активе крымчан – 14 медалей на этих соревнованиях (10 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых), сообщает Федерация сумо Крыма.
По три «золота» завоевали бахчисарайцы Рустем Рустемов (среди юниоров до 19 лет, до 22 лет и до 24 лет, весовые категории – 80-85 кг) и Исмет Азизов (среди юношей до 15 лет – свыше 75 кг, среди юношей до 17 лет – до 95 кг и среди юниоров до 19 лет – до 90 кг).
Дважды на высшую ступень пьедестала почета поднялся бахчисараец Эльнур Апти (в соревнованиях юношей до 17 лет и юниоров до 19 лет, до 55 кг).
Владислав Борисенко из Черноморского района первенствовал среди юниоров до 24 лет (до 85 кг), а также в соревнованиях взрослых спортсменов занял второе место в категории до 85 кг и третье – абсолютной весовой категории.
Бахчисараец Александр Сердонин победил в мужском турнире в весе до 77 кг (плюс пятое место в «абсолютке»).
Елена Близнюк (также из Бахчисарая) стала второй в «абсолютке» у женщин и заняла третье место в категории свыше 80 кг.
Отметим, что всего в соревнованиях приняли участие более 150 борцов из 7 регионов России, — сообщает «Крымский спорт».
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